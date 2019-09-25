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Сегодня на Вороновщине прошел районный семинар по свекловодству
26.09.2019 — Сельское хозяйство | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Провели мероприятие для главных агрономов сельхозпредприятий района сотрудники Несвижского РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» НАН совместно со специалистами управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и инспекции по семеноводству, карантину и защите растений.
Время проведения выбрано не случайно. Идет уборка сахарной свеклы, и можно уже говорить о результатах сотрудничества ученых и практиков.
Как отметил заместитель начальника райсельхозпрода Артур Бовбель, урожай свеклы в этом году
в целом по району не хуже прошлогоднего, неплохая сахаристость корнеплодов. Конечно, не во всех сельхозпредприятиях района такие хорошие показатели. Но на опытно-демонстрационном поле КСУП «Элит-Агро Больтиники», что недалеко от агрогородка Бенякони, участники семинара убедились: урожай высокий. Значит, с учеными надо сотрудничать, а результат не заставит себя ждать. Они предложат продуктивные гибриды сахарной свеклы, посоветуют более совершенные элементы технологии возделывания и уборки для получения высокой урожайности и качества корнеплодов при минимальных затратах материальных и трудовых ресурсов, снижении вредного воздействия на окружающую среду.
О новых гибридах сахарной свеклы, правильном применении микроудобрений рассказали заведующий отделом научно-внедренческой группы Валерий Барейко и научный сотрудник отдела агротехники Владислав Шкут.
Викентий ЯКОВИЧ.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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Провели мероприятие для главных агрономов сельхозпредприятий района сотрудники Несвижского РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» НАН совместно со...
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