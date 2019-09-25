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Сегодня на Вороновщине прошел районный семинар по свекловодству

26.09.2019 — Сельское хозяйство | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Сегодня на Вороновщине прошел районный семинар по свекловодству

Провели мероприятие для главных агрономов сельхозпредприятий района сотрудники Несвижского РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» НАН совместно со специалистами управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и инспекции по семеноводству, карантину и защите растений.

Время проведения выбрано не случайно. Идет уборка сахарной свеклы, и можно уже говорить о результатах сотрудничества ученых и практиков.


Сегодня на Вороновщине прошел районный семинар по свекловодству
Сегодня на Вороновщине прошел районный семинар по свекловодству
Сегодня на Вороновщине прошел районный семинар по свекловодству
Сегодня на Вороновщине прошел районный семинар по свекловодству

Как отметил заместитель начальника райсельхозпрода Артур Бовбель, урожай свеклы в этом году

в целом по району не хуже прошлогоднего, неплохая сахаристость корнеплодов. Конечно, не во всех сельхозпредприятиях района такие хорошие показатели. Но на опытно-демонстрационном поле КСУП «Элит-Агро Больтиники», что недалеко от агрогородка Бенякони, участники семинара убедились: урожай высокий. Значит, с учеными надо сотрудничать, а результат не заставит себя ждать. Они предложат продуктивные гибриды сахарной свеклы, посоветуют более совершенные элементы технологии возделывания и уборки для получения высокой урожайности и качества корнеплодов при минимальных затратах материальных и трудовых ресурсов, снижении вредного воздействия на окружающую среду.


Сегодня на Вороновщине прошел районный семинар по свекловодству
Сегодня на Вороновщине прошел районный семинар по свекловодству
Сегодня на Вороновщине прошел районный семинар по свекловодству
Сегодня на Вороновщине прошел районный семинар по свекловодству
Сегодня на Вороновщине прошел районный семинар по свекловодству

О новых гибридах сахарной свеклы, правильном применении микроудобрений рассказали заведующий отделом научно-внедренческой группы Валерий Барейко и научный сотрудник отдела агротехники Владислав Шкут.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Провели мероприятие для главных агрономов сельхозпредприятий района сотрудники Несвижского РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» НАН совместно со...
 
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