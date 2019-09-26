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Председателем Глусского районного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса избрана Надежда Жук

27.09.2019 — Сельское хозяйство | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Председателем Глусского районного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса избрана Надежда Жук

На прошлой неделе председателем Глусского районного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса была избрана Надежда Жук. Она сменила на этом посту Виктора Лугина, возглавлявшего райком с сентября 2016 года.

На отчетно-выборную конференцию райкома профсоюза работников АПК были приглашены делегаты от всех первичных организаций, а также председатель Могилёвской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Виктор Гейдель и председатель Глусского районного объединения профсоюзов Александр Левченко. После проведения всех необходимых оргмоментов (выборы президиума, мандатной комиссии, счетной комиссии и так далее) с отчетными докладами выступили Виктор Лугин и председатель ревизионной комиссии Ольга Насанович, а также председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Глусская Заря» Виктор Чабанюк. Речь в докладах шла не только о достижениях и успехах, но и о тех проблемах, с которыми сталкивается сельскохозяйственная отрасль. Можно сказать, что доклады стали отправной точной для делового разговора, деятельное участие в котором принял Виктор Гейдель. К примеру, он отметил, что один из неблагоприятных факторов, напрямую влияющих на работу сельхозорганизаций Глусского района, — частая смена их руководителей и специалистов. Есть вопросы и по обеспечению спецодеждой, сбору профсоюзных взносов.


Председателем Глусского районного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса избрана Надежда Жук

После обсуждения и голосования работа райкома профсоюза АПК была признана удовлетворительной и собравшиеся приступили к следующему пункту: избранию председателя районного комитета. Виктор Гейдель предложил на эту должность кандидатуру Надежды Жук, других предложений не поступило, за Надежду Михайловну проголосовали единогласно. Теперь уже бывший председатель райкома Виктор Лугин был награжден Почетной грамотой Могилёвской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК.


Председателем Глусского районного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса избрана Надежда Жук

Надежда Жук родилась в 1986 году в Гомельской области, в 1990 году семья переехала в Глусский район, в деревню Доколь. Окончив Докольскую среднюю школу в 2003 году, поступила в Жиличский сельскохозяйственный колледж. После получения диплома в августе 2006 года пришла на работу в СПК «Колхоз «Гвардия» — инспектором по кадрам. С 2008 по 2014 год училась заочно в Могилёвском университете продовольствия. Позже СПК «Колхоз «Гвардия» был реорганизован в СПК «Дружба», затем — в ОАО «Турино-агро». Всё это время Надежда Жук оставалась в своем родном хозяйстве на той же должности.

Районный профсоюз работников агропромышленного комплекса, который Надежда Жук возглавила сейчас, объединяет 1073 человека, входящих в 17 первичек.

О. ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото А. АВТУХОВОЙ

 
 
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На прошлой неделе председателем Глусского районного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса была избрана Надежда Жук. Она...
 
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