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На Несвижчине открыт сезон осенних ярмарок

27.09.2019 — Сельское хозяйство | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В конце сентября в Несвижском районе начался сезон осенних ярмарок. 25 и 26 сентября они прошли в агрогородках Новогородейский, Ударный, Снов. В четверг, 3 октября, эту эстафету подхватят Грицкевичи. Ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции будет организована на площадке возле здания сельского клуба по улице Интернациональной.

Как сообщили в отделе экономики Несвижского районного исполнительного комитета, во исполнение распоряжения председателя Минского облисполкома от 21.08.2019 г. № 176р (О проведении ярмарок) и в целях наиболее полного обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией, мясоперерабатывающей и молочной отрасти, продовольственными товарами, кулинарными и кондитерскими изделиями, а также удобрениями, семенами и посадочным материалом, сельскохозяйственным инвентарем осенние ярмарки будут организованы в г. Несвиже по ул. Гастелло, 9 (на городском рынке) по субботам 5, 12, 19, 26 октября, а также 2 ноября.

На Несвижчине открыт сезон осенних ярмарок

Октябрьские ярмарки в г.п. Городея (ул. Вокзальная) приглашают по средам — 9, 16, 23 и 30.

Также в октябре жителей района и гостей нашего региона приглашают за покупками:

8 октября — аг. Карцевичи (площадка напротив сквера);

— 10 октября — аг. Лань (площадка возле административного здания);

— 15 октября — аг. Сейловичи (площадка возле административного здания);

— 17 октября — аг. Старые Новоселки (площадка возле общежития и Новоселковскиого СЦКиД по ул. Солнечной);

— 22 октября — аг. Юшевичи (площадка напротив магазина «Лючия» по ул. Лунной);

— 24 октября — аг. Оношки (площадка возле административного здания);

— 25 октября — аг. Друцковщизна (площадка возле магазина по ул. Центральной);

— 29 октября — аг. Высокая Липа (стадион);

— 30 октября — аг. Солтановщина (площадка возле банно-прачечного комбината);

— 31 октября — аг. Островки (автостоянка возле СДК по ул. Первомайской).

В воскресенье, 20 октября, на центральном рынке Несвижа будет организована осенняя межрегиональная ярмарка с участием организаций Клецкого, Копыльского, Несвижского, Слуцкого, Столбцовского и Узденского районов.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.

 

 


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В конце сентября в Несвижском районе начался сезон осенних ярмарок. 25 и 26 сентября они прошли в агрогородках Новогородейский, Ударный,
 
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