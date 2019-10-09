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В районе прошел юбилейный тридцатый районный конкурс техников по искусственному осеменению КРС

10.10.2019 — Сельское хозяйство | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Юбилейный тридцатый районный конкурс техников по искусственному осеменению крупного рогатого скота прошел на базе Несвижского племпредприятия. 40 специалистов района подтвердили свои знания по теории воспроизводства стада.

В районе прошел юбилейный тридцатый районный конкурс техников по искусственному осеменению КРС

Председатель районного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса Иван Кендыш вручает диплом
и подарок оператору по искусственному осеменению КРС Александру Андросику из СПК «Агрокомбинат Снов»

— Для организации и проведения мероприятия была создана комиссия, состав которой утверждался приказом начальника управления по сель-скому хозяйству и продовольствию Несвижского районного исполнительного комитета, — отметила директор Несвижского филиала (райплемстанции) РУСП «Минское плем-предприятие» Раиса Гурина. — Конкурс-аттестация в очередной раз проводится с целью повышения значимости профессии оператора по искусственному осеменению КРС, повышения его профессионального уровня, а также заинтересованности работников сельскохозяйственных организаций в достижении высоких показателей по воспроизводству стада.

Рабочая комиссия оценивает работу операторов по различным критериям, основной из них — выход телят на 100 коров (по итогам 2018 года). Также учитывались — норма нагрузки, подготовка рабочего места и инструментов, ведение журналов отелов и т.д. Работа представителей этой специальности является фундаментом многих показателей животноводства. Обновления всех производственных процессов в районе включают также совершенствование ветеринарной и зоотехнической служб. Правильная организация воспроизводства стада — это положительные показатели продуктивности и доходности разведения молочного скота.

В районе прошел юбилейный тридцатый районный конкурс техников по искусственному осеменению КРС

Анна Гапанович (ОАО «Несвижский
райагросервис»), победитель в номинации «Лучший оператор по искусственному осеменению КРС»

В районе прошел юбилейный тридцатый районный конкурс техников по искусственному осеменению КРС

Слова признательности и благодарности за многолетний добросовестный труд были адресованы технику-осеменатору ОАО «Несвижский райагросервис» Еве Сенкевич

В районе прошел юбилейный тридцатый районный конкурс техников по искусственному осеменению КРС

Валентина Филатова работает техником-осеменатором
в ОАО «17 Сентября» более 20 лет. Опытный наставник, ответственный работник, мама троих сыновей. В 2017 году представляла Несвижский район
на республиканском конкурсе мастерства среди работников по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, который проходил
в Витебске

В районе прошел юбилейный тридцатый районный конкурс техников по искусственному осеменению КРС

Александр Ярошевич из ОАО «Сейловичи» был награжден подарком от профсоюз-ной организации
за добросовестный труд

В районе прошел юбилейный тридцатый районный конкурс техников по искусственному осеменению КРС

С наградой за победу в конкурсе Евгений Колядин (ОАО «Грицкевичи»)

Среди номинаций — «Лучший оператор по искусственному осеменению КРС», «Лучший оператор по искусственному осеменению КРС со стажем работы до 3-х лет», «Наставник 2018 года», «За преданность профессии, стаж работы более 30 лет».

Комиссия по результатам  теоретических ответов, показателей по воспроизводству стада крупного рогатого скота определила лучших специалистов среди участников юбилейного по счету районного конкурса.

В районе прошел юбилейный тридцатый районный конкурс техников по искусственному осеменению КРС

Практическую часть аттестационного экзамена у молодого специалиста ЗАО «1 Мая» техника-
осеменатора Андрея Закудовского принимает один из членов аттестационной комиссии
врач-гинеколог районной ветстанции Эдуард Сикора

В подведении итогов и награждении победителей районного конкурса-аттестации работников сельхозпредприятий принял участие председатель районного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса Иван Кендыш. В своем обращении к участникам он  подчеркнул значимость труда специалистов сельского хозяйства, поблагодарил за добросовестное отношение к работе тружеников этой отрасли и вручил заслуженные награды сильнейшим.

По результатам конкурса-аттестации техников-осеменаторов победителями в номинации «Лучший оператор по искусственному осеменению КРС» стали Анна Гапанович (ОАО «Несвижский райагросервис»), Евгений Колядин (ОАО «Грицкевичи»), Сергей Василевский (ОАО «Юшевичи»).

В районе прошел юбилейный тридцатый районный конкурс техников по искусственному осеменению КРС

Специалисты СПК «Агрокомбинат Снов» Юрий и Андрей Чергейко, Александр Андросик, Наталья Каленкович,
Татьяна Сущеня и Иван Филинович с директором Несвижского филиала (райплемстанции) Раисой Гуриной

В районе прошел юбилейный тридцатый районный конкурс техников по искусственному осеменению КРС

Оператор по искусственному осеменению КРС ОАО «Сейловичи» Константин Пятигор более 30 лет работает в сельском хозяйстве. У специалиста есть чему поучиться. На снимке: Константин Николаевич с молодыми специалистами сельхозпредприятий района — Евгением Огородником из ЭБ «Свекловичная»,
Александром Черновым из ОАО «Новая жизнь» и Юрием Чергейко из СПК «Агрокомбинат Снов»

В районе прошел юбилейный тридцатый районный конкурс техников по искусственному осеменению КРС

Свою квалификацию подтверждает оператор по искусственному осеменению КРС ОАО «Несвижские Островки» Анна Савеня. В комиссии — ветврач-гинеколог Несвижской райветстанции Владимир Русак, заместитель начальника отдела растениеводства, животноводства
и механизации управления по сельскому хозяйству и продовольствию Несвижского райисполкома
Владимир Чурак и заведующий лабораторией Несвижского племпредприятия Тамара Лейбук

Среди молодых специалистов лучшими операторами по искусственному осеменению КРС признаны Александр Андросик (СПК «Агрокомбинат Снов») и Андрей Закудовский (ЗАО «1 Мая»).

Среди наставников 2018 года отмечена техник-осеменатор Анна Савеня (ОАО «Несвижские Островки»). Ее стаж работы в сельскохозяйственной отрасли составляет более 15 лет.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.


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Теги: Витебск
 
 
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Юбилейный тридцатый районный конкурс техников по искусственному осеменению крупного рогатого скота прошел на базе Несвижского племпредприятия. 40 специалистов...
 
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