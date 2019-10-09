В районе прошел юбилейный тридцатый районный конкурс техников по искусственному осеменению КРС

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Юбилейный тридцатый районный конкурс техников по искусственному осеменению крупного рогатого скота прошел на базе Несвижского племпредприятия. 40 специалистов района подтвердили свои знания по теории воспроизводства стада.





— Для организации и проведения мероприятия была создана комиссия, состав которой утверждался приказом начальника управления по сель-скому хозяйству и продовольствию Несвижского районного исполнительного комитета, — отметила директор Несвижского филиала (райплемстанции) РУСП «Минское плем-предприятие» Раиса Гурина. — Конкурс-аттестация в очередной раз проводится с целью повышения значимости профессии оператора по искусственному осеменению КРС, повышения его профессионального уровня, а также заинтересованности работников сельскохозяйственных организаций в достижении высоких показателей по воспроизводству стада.

Рабочая комиссия оценивает работу операторов по различным критериям, основной из них — выход телят на 100 коров (по итогам 2018 года). Также учитывались — норма нагрузки, подготовка рабочего места и инструментов, ведение журналов отелов и т.д. Работа представителей этой специальности является фундаментом многих показателей животноводства. Обновления всех производственных процессов в районе включают также совершенствование ветеринарной и зоотехнической служб. Правильная организация воспроизводства стада — это положительные показатели продуктивности и доходности разведения молочного скота.

Среди номинаций — «Лучший оператор по искусственному осеменению КРС», «Лучший оператор по искусственному осеменению КРС со стажем работы до 3-х лет», «Наставник 2018 года», «За преданность профессии, стаж работы более 30 лет».

Комиссия по результатам теоретических ответов, показателей по воспроизводству стада крупного рогатого скота определила лучших специалистов среди участников юбилейного по счету районного конкурса.





В подведении итогов и награждении победителей районного конкурса-аттестации работников сельхозпредприятий принял участие председатель районного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса Иван Кендыш. В своем обращении к участникам он подчеркнул значимость труда специалистов сельского хозяйства, поблагодарил за добросовестное отношение к работе тружеников этой отрасли и вручил заслуженные награды сильнейшим.

По результатам конкурса-аттестации техников-осеменаторов победителями в номинации «Лучший оператор по искусственному осеменению КРС» стали Анна Гапанович (ОАО «Несвижский райагросервис»), Евгений Колядин (ОАО «Грицкевичи»), Сергей Василевский (ОАО «Юшевичи»).













Среди молодых специалистов лучшими операторами по искусственному осеменению КРС признаны Александр Андросик (СПК «Агрокомбинат Снов») и Андрей Закудовский (ЗАО «1 Мая»).

Среди наставников 2018 года отмечена техник-осеменатор Анна Савеня (ОАО «Несвижские Островки»). Ее стаж работы в сельскохозяйственной отрасли составляет более 15 лет.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.