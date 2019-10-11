Королеве полей — особое внимание

Источник материала: Вороновская газета





Валерий Дайлидко.

Кукуруза, как и в прежние годы, остается сегодня одним из основных кормовых источников для животноводства. Убрать ее с полей в кратчайшие сроки — важнейшая задача для тружеников сельхозпредприятий.

— В нашем хозяйстве под эту культуру занято 1 210 гектаров, — рассказал при встрече на кукурузном поле около деревни Татарка главный агроном КСУП э/б «Погородно» Виктор Кухтов. — Уборка на силос практически уже закончена. В целом план выполнен на 121%. Его запасы еще пополнятся на 1,5 тысячи тонн за счет пожнивных крестоцветных культур, что позволит компенсировать недостачу сенажа. Так что животные голодать не будут. Может, только по сбалансированности кормового рациона не сможем выйти на требуемые параметры. Что касается уборки кукурузы на зерно, то урожайность радует — 102 центнера с гектара. Это лучший показатель в районе. Конечно, все может измениться. Ведь поля разные: одни очень урожайные, другие — похуже.

В целом уборка идет своим чередом. Рвем сахарную свеклу, копаем картофель. Планируем к профессиональному празднику работников сельского хозяйства управиться с полевыми работами. На это нацелены все наши труженики, только б не подвела погода.







Геннадий Ивашкевич.

Разумеется, что основная нагрузка в этот уборочный осенний период лежит на механизаторах. Они, как никто другой, знают цену рабочему времени и не особо расположены к разговорам. Однако по пару минут из своего рабочего графика все-таки выделили.

— Тружусь в хозяйстве около 30 лет, — познакомился с нами Валерий Дайлидко. — На уборке колосовых и рапса намолотил на комбайне «Джон Дир» под тысячу тонн зерна. Приближаюсь и к тысячному намолоту кукурузного зерна. Может, даст Бог, к концу уборки выйду на общий намолот зерна в три тысячи тонн. Извините, но поеду убирать — горячая пора, сами понимаете.

Таким же немногословным был и молодой комбайнер на «Палессі» — один из лидеров жатвы Артур Дайлидко:

— Хорошая техника. На поле гуляет пронизывающий осенний ветерок, а в кабине — печка греет. Летом же освежает кондиционер. Работать комфортно в любую погоду. Уже намолотил больше тысячи тонн зерна кукурузы. На таком комбайне, если на совесть трудиться, то можно прилично и заработать.







Артур Дайлидко и Генрих Балинский.

Такого же мнения придержи-ваются и водители на отвозке зерна Геннадий Ивашкевич и Генрих Балинский. На уборке они задействованы весь сезон. На счету каждого уже свыше двух тысяч тонн перевезенного зерна вместе с рапсом. Нет сомнения, что к концу уборки общее количество перевезенного ими зерна намного увеличится. Ведь по состоянию на вчерашнее утро в сельхозпредприятии «Погородно» было убрано 140 гектаров кукурузы на зерно из 300 запланированных.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.