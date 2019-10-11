Дэлегацыя раёна ўдзельнічае ў абласным свяце “Дажынкі-2019” у Барысаве (абнаўляецца)

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Президент поздравил хлеборобов Минщины с «Дожинками»

Александр Лукашенко поздравил хлеборобов Минщины с успешным завершением уборочной страды.

Приветственный адрес на фестивале-ярмарке тружеников села зачитал помощник Президента Республики Беларусь Александр Косинец.

— Сердечно поздравляю вас с успешным завершением основного этапа уборочной кампании 2019 года. ВВ этом году вклад Минщины в республиканский каравай – самый весомый. Вы являетесь лидерами и по другим ключевым показателям сельскохозяйственного производства. В этом году вклад Минщины в республиканский каравай – самый весомый. Вы являетесь лидерами и по другим ключевым показателям сельскохозяйственного производства , — говорится в поздравлении.

Слаженно работали во время уборочной кампании агрономы, механизаторы, комбайнеры, руководители и специалисты.





— Аграрии, чей самоотверженный труд обеспечивает продовольственную безопасность страны, – настоящие герои нашего времени. Убежден, что и в дальнейшем любовь к родной земле, преданность профессии и ответственное отношение к делу помогут вам сохранить высокие позиции в агропромышленном комплексе Беларуси, а наши урожаи с каждым годом будут только богаче, — подчеркнул Глава государства, поблагодарив хлеборобов за трудолюбие, ответственность и самоотверженные будни.





































































Анатолий Исаченко: С проведением «Дожинок» благоустройство Борисова не заканчивается

Председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко поздравил хлеборобов с успешным завершением уборочной кампании во время проведения областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки-2019», сообщает пресс-служба Минского облисполкома.

Глава центрального региона отметил, что урожай зерновых и зернобобовых культур в Минской области превысил 1 миллион 700 тысяч тонн. Это существенно больше, чем в прошлом году. Тысячный намолот превзошли 665 экипажей. Есть по итогам уборочной и 6 экипажей трехтысячников. Каждая четвертая тонна зерна в республике произведена в Минской области.

Лучшими по намолоту стали Слуцкий, Минский и Несвижский районы. В лидеры по урожайности вышли Несвиж, Дзержинск и Клецк.

– Успехи в аграрном секторе экономики – основа дальнейшего движения вперед. Но нынешний урожай для нас не предел. Потенциал центрального региона намного выше. И для достижения поставленных целей есть все: технологии, современное оборудование, но главное – трудолюбивые люди, – сказал председатель облисполкома.

Также Анатолий Исаченко акцентировал внимание участников праздника на теме благоустройства Борисова:

– Город преобразился, и в этом заслуга как строителей, так и местных жителей. Да, не все получалось, нелегко давались многие объекты, нас критиковали. Но, несмотря ни на что, поставленные задачи выполнены. С проведением «Дожинок» благоустройство Борисова не заканчивается. Большая стройка продолжится и в следующем году.

Глава области выразил слова благодарности всем, кто участвовал в уборке урожая, и поблагодарил женщин, которые не только трудились на хлебной ниве, но и являлись надежным тылом дома.

– От всей души желаю всем дальнейших успехов в благородном труде во имя процветания Минской области и нашей родной Беларуси. Крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра, тепла и уюта в ваших домах и семьях! – сказал Анатолий Исаченко.

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Каравай Клецкого района признан лучшим на фестивале-ярмарке тружеников села «Дожинки-2019», который проходит 12 октября в Борисове. Сразу две красивейшие экспозиции развернулись на площадке возле «Борисов-Арены» – дожиночных снопов и караваев, приготовленных, как водится, из муки нового урожая.

Самый красивый каравай предложили выбрать гостям праздника. Свое восхищение посетители выставки выражали, голосуя сушками, которые раздавали здесь же Имя победителя обьявили во время церемонии награждения районов, СПК и работников агропромышленного комплекса. Им стал Клецкий район. Пироги и торты, представленные на областном празднике «Дожинки», отправятся в стационарные учреждения Минской области. Вручения пирогов в регионах будут проходить 13 октября.

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Областные «Дожинки» в следующем году примет Червень Город Червень в 2020 году примет фестиваль тружеников села Минской области, сообщает пресс-служба Миноблисполкома. – Такой формат проведения праздника дает возможность придать новый облик нашим населенным пунктам, значительно улучшить качество жизни и быта их жителей, – подчеркнул председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко. О том, в каком населенном пункте подведут итоги уборочной страды следующего года, стало известно на областном фестивале-ярмарке «Дожинки-2019» в Борисове. – Мы можем увидеть, как за небольшой период времени преобразился Борисов. И это только часть сделанного для того, чтобы в городе было уютно и комфортно жить и учиться. Такую работу мы будем продолжать, – подчеркнул председатель облисполкома. К слову, победителем областных соревнований по уборке зерна в этом году признан Несвижский район. Второе место присуждено Молодечненскому, третье – Смолевичскому районам. Среди хозяйств региона поощрены открытые акционерные общества «Холхлово», «Городилово» и обособленное структурное подразделение «Совхоз «Минский» открытого акционерного общество «ДОРОРС».































