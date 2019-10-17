«Молли» выстояла и уродила (+видео)

Источник материала: Вороновская газета





В КСУП «Гирки» по состоянию на вчерашнее утро с полей убрано 60% площадей сахарной свеклы. При урожайности 420 центнеров с гектара накопано более 12 тысяч тонн. На приемный пункт отгружено 10 800 тонн.

— Темпы уборки могли быть и выше, — рассказал о ходе уборочных работ на свекловичном поле главный агроном предприятия Дмитрий Хшановский (на снимке с Петром Крахмальчиком). — Но мы вынуждены руководствоваться графиком поставки, который утвержден Скидельским сахарным комбинатом. Сейчас ежедневно напрямую отправляем по 260 т, у нас всегда имеется двухдневный запас. В ноябре квота должна увеличиться до 380 т. Конечно, этого мало. Но с другой стороны такой график даст и положительный результат: не вырванные на поле корнеплоды еще наберут вес и сахаристость. Кстати, качество поставляемой нашей свеклы и теперь неплохое: загрязненность около 8%, сахаристость выше базовой — 17%.







На поле за деревней Наркуны убираем импортный гибрид «Молли». Думали, что из-за июньской сухой погоды не вырастет, но как-то «выкарабкалась», сыграли свою роль прошедшие потом дожди, а также своевременная обработка и подкормка. Но все равно урожайность ниже прошлогодней. Хотя к концу уборки, надеемся, 450 центнеров с гектара в активе будет.

Настроены на хороший конечный результат уборки, достойный заработок и механи-заторы сельхозпредприятия.







— Свеклоуборочный немецкий комбайн GRIMME неновый, но свеклу рвет отменно, — отметил Виктор Берцевич. — Вот остановился на пару минут, чтобы удалить попавший в уборочный агрегат камешек. Третий сезон на нем работаю, и проблем особых не случалось. Бункер при полной загрузке вмещает до 20 т корнеплодов. Этого количества хватает, чтобы загрузить МАЗ с прицепом. Рабочий процесс компьютеризирован, комбайн легок в управлении. Разумеется, что работать на нем сложнее, чем на зерноуборочном. Все-таки убирать вершки легче, чем увесистые корешки — тут в земле, так сказать, надо копаться… Но мне с 30-летним трудовым стажем в сельском хозяйстве к любым видам работ не привыкать, справляюсь.







Не бывает длительных простоев и у механизатора Петра Крахмальчика, работающего на импортном погрузчике ROPA. В начале свеклоуборочной кампании он неделю помогал сельхозпредприятию «Больтишки», где погрузил более 2 тысяч тонн сладких корней. А теперь также добросовестно трудится и в родном хозяйстве. Количество погруженной им свеклы уже приближается к 11 тысячам тонн.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Сергея ГРИЧИКА

и Олега БЕЛЬСКОГО.