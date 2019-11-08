В Пинском районе активно заготавливают клюкву

Источник материала: Полесская правда



Сезон сбора клюквы в самом разгаре. Под Пинском активно заготавливают полезную ягоду. Там самые большие клюквенные плантации Европы. На них побывала корреспондент Агентства теленовостей Мария Тройнич и узнала, почему клюкву не собирают, а вылавливают, и как болотная ягода помогает ученым разрабатывать лекарства.

Багровые реки и голубой горизонт – вид впечатляющий. И это не картинки из интернета, а промышленный процесс — сбор клюквы. У этого предприятия 84 гектара ягоды. Это самые большие плантации клюквы в Европе. Природные богатства вылавливают, находясь по пояс в воде.

И это не особый сорт, а технология сбора. Клюквенное поле называется чеком. Осенью его заливают водой, чтобы ягоду было легче собирать. Сначала туда опускается комбайн, который обмолачивает кусты и обтрясает с них плоды. Легкая клюква сразу всплывает на поверхность. А после ее собирают при помощи специальных поясов из пенопласта.

Сезон сбора урожая — с октября по ноябрь. В это время в полесскую глубинку начинают тянуться фуры, чтобы успеть купить самый свежий товар. Только за день из предприятия отправляются по пять грузовиков. За год здесь успевают собрать до 650 тон полезного продукта. 80 процентов товара идет на экспорт.

О пользе клюквы знали еще древние белорусы. Болотный доктор лечил многие инфекционные заболевания и воспаления. Плоды снижали температуру тела. В последнее время о ягоде все чаще говорят в мировом научном сообществе. Многие исследователи пришли к выводу, что клюква помогает лечить рак. Проверить на практике, так ли это, взялись польские и белорусские биологи. Исследования проводят в Полесском государственном университете. Здесь в лабораторных условиях выясняют, как флавоноиды (вещества, содержащиеся в клюкве) ослабляют злокачественные клетки.

Полученные первые итоги обнадеживают. Лечебный эффект флавоноидов заключается в том, что они задерживают лекарства в клетке и тем самым делают химиотерапию более результативной. Если исследования докажут эффективность флавоноидов, на их основе сделают медпрепараты. И тогда клюкву по праву можно будет назвать красным золотом, способным спасать жизнь.

На ярко-красных плантациях побывала и съемочная группа телеканала ОНТ:

Виде с youtube-каналов ТРК Брест и Телеканала ОНТ

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