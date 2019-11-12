В ОАО «Несвижские Островки» — рекордный урожай сахарной свеклы

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Руководитель ОАО «Несвижские Островки» Василий Холопица уверен: успех обеспечивают люди. В нынешнем году здесь получен рекордный урожай сахарной свеклы — около 630 центнеров с гектара, от каждой коровы ежедневно надаивается в среднем по 21 килограмму молока, 102 % к уровню прошлого года составляет темп роста и валового привеса КРС.

— В животноводстве хозяйство специализируется на производстве молока и мяса крупного рогатого скота, в растениеводстве приоритет отдан выращиванию сахарной свеклы, зерновых и зернобобовых культур. Остальные площади полностью подчинены кормопроизводству, — рассказывает Василий Николаевич. — И 2019 год успешно складывается для всех отраслей нашего хозяйства. Порадовали поля с зерновыми культурами, прибавка по намолоту зерна к уровню прошлого года была существенной — 2,5 тысячи тонн. Это позволило нам убрать меньшие площади кукурузы на зерно. Также мы не прогадали, посеяв в этом году на 50 гектаров больше озимого рапса. При урожайности 44,3 ц/га намолотили 664 тонны семян рапса, часть которого продали ЗАО «Облрапсагросервис», а часть поставили СЗАО «РапсКлецк» при взаиморасчете за подсолнечный жмых.

В нынешнем году местные аграрии получили небывалый урожай сахарной свеклы, в среднем на круг здесь копали около 630 центнеров. Это лучший результат в истории хозяйства. По словам Василия Холопицы, так островская земля откликнулась на новую технологию ее возделывания. Перед посевом культуры было проведено глубокое рыхление почвы. Для этого акционерное общество через «Промагролизинг» приобрело глубокорыхлитель «Биокомтехнологии». Навесной агрегат рыхлит почву на глубину 45 см, что впоследствии позволяет растениям чувствовать себя довольно комфортно и в засушливые дни.





Главный инженер Сергей Шарапа и слесарь по ремонту тракторов Валерий Кирейчик

Чтобы обеспечить успешную работу животноводческих ферм, в хозяйстве большое внимание уделяют кормопроизводству: стараются, чтобы круглый год животные получали растительную и белковую пищу. Так, за сезон было выполнено четыре укоса люцерны. Всего же заготовлено 7090 тонн сенажа, 467 тонн сена, 14587 тонн силоса — 25 центнеров кормовых единиц на условную голову.

— Наше хозяйство обеспечено полуторагодичным запасом кормов, в достатке как грубые, так и сочные, концентрированные корма, — отмечает Василий Николаевич. — Комбикорм же для нас на давальческих условиях изготавливает ОАО «Барановичхлебопродукт». Поставляем туда свое зерно, шрот, премиксы, и по согласованному рецепту они готовят и гранулируют для нас комбикорм. Успех в молочном скотоводстве на 70 % обеспечивается кормовой базой высокого качества. Поэтому, разрабатывая рацион для скота, сперва проводим анализы заготовленных кормов в хозяйстве. И уже исходя из них для каждой группы животных подбирается правильное соотношение сенажа, силоса, концентратов, вводятся микро- и макродобавки.





За подведением итогов животноводства за 10 месяцев и подсчетом заработной платы работников хозяйства — экономист Ирина Капитонова и главный экономист Янина Самота

Сегодня на животноводческих фермах хозяйства содержится 3443 головы крупного рогатого скота, в том числе 1116 коров. Причем поголовье дойного стада постоянно увеличивается — к уровню прошлого года, например, выросло на 45 голов.

В ОАО «Несвижские Остров-ки» инвестируют средства в модернизацию и переоснащение животноводческих ферм. Их в хозяйстве пять. В 2019 году была введена в эксплуатацию первая очередь МТФ «Островки», животноводческое здание с доильным молочным залом «Вестфалия». Сейчас ведется строительство второго здания. Новая ферма рассчитана на 700 голов. Старые здания фермы в Островках уже закрыты, в будущем их перепрофилируют под содержание молодняка в индивидуальных клетках.

В хозяйстве уверены: вложенные средства полностью себя оправдают. Сегодня 100 % молока с трех ферм акционерного общества — «Прости», «Макаши» и «Островки» — реализуется классом «экстра» на ООО «Несвижский завод дет-ского питания» по 76 копеек за литр. К качеству и безопасности молочного сырья производитель предъявляет очень высокие требования по содержанию соматических клеток, бактериальной обсемененности и т.д.

— Мы гордимся тем, что молоко из «Несвижских Островок» с достоинством проходит такой строжайший контроль. И заслуга в этом — всей зооветслужбы хозяйства. Высокие сортность и товарность молока обеспечиваются хорошими условиями содержания животных и правильным подходом ветеринарной службы к их лечению. Да и работники самих ферм заинтересованы в повышении качества продукции. Размер заработной платы доярок, скотников и всех работников этого подразделения зависит от того, какого сорта будет молоко, — замечает директор акционерного общества.

Всего же за 10 месяцев этого года в «Несвижских Островках» получено более 7630 тонн молока, прибавка к уровню 2018 года составила 197 тонн. В среднем по хозяйству удой от одной коровы составил 6989 килограммов. Товарность продукта — 92 %. Кстати, самый высокий удой на одну корову — 8383 килограмма молока — и самый высокий ежедневный удой на одну корову — более 27 кг молока — на роботизированной ферме «Макаши». Производство молока сегодня высокорентабельно и приносит хозяйству наибольшую прибыль. Так, по итогам работы за 10 месяцев его рентабельность составила 43 %, а прибыль — 1296 тыс. руб.

Стараются животноводы хозяйства и в производстве мяса. среднесуточный привес КРС на выращивании и откорме по хозяйству сегодня составляет 710 граммов, 103 % к уровню прошлого года.

— Высокие показатели, безусловно, радуют. Но самая большая ценность «Несвижских Островок» — это его люди. Работать в сельском хозяйстве — значит, отдавать земле тепло своих рук, заботу, вкладывать душу и талант в любимое дело, что стало смыслом жизни, — подытоживает директор акционерного общества Василий Холопица. — И таких людей у нас много. Они — гордость нашего хозяйства.

Оксана ГРОХ.