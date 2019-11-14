Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Надежда Мищенко и Анастасия Марциновская — техники по искусственному осеменению крупного рогатого скота в ОАО «Юшевичи». То, что от их работы во многом зависит получение приростов приплодов и объемов производства молока, специалисты хорошо понимают. Поэтому к работе относятся со всей ответственностью: готовят медикаменты, физрастворы, проводят санитарную обработку животного, стерилизуют инструменты — обязанностей немало.





— Воспроизводство стада — работа целой команды животноводов и ветеринарной службы, — рассказывает Надежда Владимировна. — Обязательно учитываем опыт коллег, повышаем квалификацию благодаря конкурсам-семинарам, которые проводятся на базе района.

Стаж работы на ферме «Затурья-1» у Надежды Мищенко десять лет. За плечами — участие в республиканском конкурсе в Горках, где она вместе с врачом-гинекологом и зоотехником-селекционером сельхозпредприятия защищала честь области. С благодарностью в адрес дирекции ОАО «Юшевичи» вспоминает Надежда и поездку в Ганновер (Германия), куда она была делегирована на крупнейшую в мире специализированную сельскохозяйственную выставку, где собираются тысячи экспонентов из Европы, Азии, Америки, чтобы поделиться достижениями сельского хозяйства.

Анастасия Марциновская работает техником-осеменатором четвертый год. Ее МТФ «Затурья-2» — роботизирована.

— Трудности встречаются, как и везде, но если ты стремишься делать свою работу по совести, то тебя не напрягают ни ранние подъемы, ни обязанности, с которыми тебе обязательно нужно справиться, — поделилась Анастасия Сергеевна.

Четыре с половиной сотни коров на беспривязном содержании и более восьми сотен молодняка КРС — это подопечные работников МТФ «Затурья-2». Каждая буренка требует внимания. Поэтому Анастасия Сергеевна старается строго следить за рационом и содержанием животных, контролировать распорядок рабочего графика своей команды. Сама она — неоднократный победитель среди молодых специалистов районного конкурса техников по осеменению КРС, была награждена дипломами и ценными подарками.

Обе молодые женщины — мамы. У Надежды Владимировны трое детей. Старшие сын и дочь уже получают профессию. Младший — в детском саду.

Анастасия Сергеевна вместе с супругом воспитывают двух девочек-школьниц — 14-летнюю Диану и 12-летнюю Ульяну, которые растут помощницами на радость родителям.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.