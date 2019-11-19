Тематические площадки, награждение лучших хлеборобов и громкий хедлайнер. Программа «Дажынак-2019» в Сморгони

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Праздник пройдет 23 ноября, а пока в городе завершаются приготовления. Преобразились центральные улицы, по ним, к слову, пройдет праздничное шествие «Шлях да хлеба». Обновляется и Центр культуры: завершается отделка фасадов и ремонт внутри здания. Преобразятся все помещения, сцена, декорации, зрительские места.





Насыщенной и разнообразной будет программа фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019». На протяжении всего дня в режиме нон-стоп ведущие коллективы Гродненщины будут радовать гостей праздника.





Параллельно на площадях в Сморгони будут работать тематические зоны , ремесленные «точки» и арт-площадки. Определенно, каждый желающий сможет найти занятие по душе. Конечно, не останутся без внимания и главные участники торжества – на празднике наградят лучших тружеников агропромышленного комплекса региона.





Завершится мероприятие выступлением культовых групп звезд белорусской эстрады, а хедлайнером станет группа “J:морс”. Но это не все сюрпризы. В 22.00 красочный салют озарит небо – это станет яркой точкой областных «Дажынак-2019».





ПРОГРАММА

областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019»