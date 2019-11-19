Тематические площадки, награждение лучших хлеборобов и громкий хедлайнер. Программа «Дажынак-2019» в Сморгони

Праздник пройдет 23 ноября, а пока в городе завершаются приготовления. Преобразились центральные улицы, по ним, к слову, пройдет праздничное шествие «Шлях да хлеба». Обновляется и Центр культуры: завершается отделка фасадов и ремонт внутри здания. Преобразятся все помещения, сцена, декорации, зрительские места.
Насыщенной и разнообразной будет программа фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019». На протяжении всего дня в режиме нон-стоп ведущие коллективы Гродненщины будут радовать гостей праздника.
Параллельно на площадях в Сморгони будут работать
Завершится мероприятие выступлением культовых групп звезд белорусской эстрады, а хедлайнером станет группа “J:морс”. Но это не все сюрпризы. В 22.00 красочный салют озарит небо – это станет яркой точкой областных «Дажынак-2019».
ПРОГРАММА
областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019»
|10.00 –17.00
|выставка-ярмарка «Беларускія дзівосы» мастеров декоративно-прикладного творчества (городской парк).
|10.00 –17.00
| музейно-этнографическая экспозиция под открытым небом
«Ад сявенькі да хлеба» (городской парк).
|10.00 –17.00
|выставка художественных работ учащихся детских школ искусств Сморгонского района и самодеятельньных художников «Дажыначны вернісаж» (городской парк).
|11.00 – 11.20
|праздничное шествие «Шлях да хлеба» (ул. Советская).
|11.20 – 11.40
|торжественное открытие фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019» (площадь Ленина).
|11.40 –17.00
|концертная программа ведущих народных и фольклорных коллективов области (концертная площадка «Спеўная талака» – летний амфитеатр).
|10.00 – 17.00
|выставка-конкурс на самый большой овощ «Дары зямелькі беларускай» (площадка у летнего амфитеатра).
|10.00 – 17.00
|работа тематических подворий школ и лицеев области (ул. П. Балыша).
|10.00 – 17.00
|выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области (городской парк).
|10.00 – 19.00
|работа подворий районов «Скарбы малой радзімы» (ул. Советская).
|10.00 – 17.00
|работа детской площадки «Краіна цудаў і забаў»(площадка у кинотеатра «Космос»).
|15.00 – 17.30
|торжественная церемония чествования передовиков «Дажынкі – 2019»«Слава табе, хлебароб!» (ГУК «Сморгонский районный центр культуры»).
|11.40 – 18.00
|выступление ведущих любительских коллективов районов области и г. Гродно (центральная сцена, площадь Ленина).
|19.00 – 22.00
|вечерний концерт ведущих профессиональных коллективов (центральная сцена, площадь Ленина).
|10.00 –17.00
|выставка сельскохозяйственных животных (площадка городского стадиона).
|10.00 – 19.00
|выставка техники ОАО «МТЗ» «Торговый дом BELARUS» (ул. Красноармейская).
|12.00 – 14.00
|показательное выступление кинологического центра войсковой части 2044 (городской парк).
|9.30 – 22.00
|работа нестационарных торговых объектов общественного питания (ул. Гагарина).
|10.30 – 17.00
|работа выставок лесного и охотничьих хозяйств (городской парк).
|22.00
|пиротехническое представление