День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. В СПК «Агрокомбинат Снов» подвели итоги

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Торжественно отметили День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК труженики СПК «Агрокомбинат Снов». Перед ними с докладом выступил руководитель хозяйства Николай Радоман.

— Для растениеводческой отрасли нынешний год благоприятным не назовешь, — сказал он. — Общая проблема для всех культур — недобор продукции. Зерна собрали на 625 тонн меньше прошлогоднего, картофеля — на 977 тонн. Из-за снижения урожайности недополучена 1 331 тонна сахарной свеклы.





В связи с ростом поголовья крупного рогатого скота в хозяйстве значительно увеличили заготовку травяных кормов. Силоса кукурузного заложена 91 тысяча тонн против 50 тысяч предыдущего года, сенажа — 27 тысяч тонн против 24 тысяч. В расчете на одну условную голову скота обеспеченность травяными кормами составила 25,4 центнера кормовых единиц.

Из-за нехватки травяных кормов под зиму посеяли 400 га сурепицы. После уборки горохо-ячменной смеси в мае планируют посеять кукурузу.

Подготовка полей и ежедневный уход за посевами, сохранение и уборка урожая — весь этот цикл работ провести эффективно и качественно невозможно без современных технологичных машин. В текущем году приобрели трактор «Кейс» с глубокорыхлителем «Тигер» для безотвальной обработки почвы.





Обработка ее без оборота пласта во время осеннего сева дает возможность сохранить влагу, провести сев в оптимальные сроки. Кроме того, если у «Нью Холланда» с плугом «Варититан» расход топлива 16 литров на гектар пахоты, то у «Кейса» с «Тигером» — 13 литров. Также купили новый опрыскиватель «РОСА» с навигацией для более экономного использования ресурсов.

Животноводческая отрасль агрокомбината демонстрирует стабильное и динамичное развитие. Главный вопрос в животноводстве — рост производства и качества продукции.

Объем производства молока по итогам года ожидается свыше 30 тысяч тонн, мяса — около 29 тысяч тонн. За 10 месяцев произведено 25 тысяч 716 тонн молока (+769 тонн к 2018 г.) при удое на 1 корову 8 тысяч 851 кг (+203 кг к уровню прошлого года). Производство мяса составило 24 тысячи 114 тонн или 101,7 % к прошлому году. Хороший темп роста имеет производство говядины — 104,7 % к аналогичному периоду прошлого года, рост в 103,2 % обеспечили сновские свиноводы.





Наиболее прибыльным здесь по-прежнему является производство молока. За 10 месяцев его реализовано 23 тысячи 837 тонн сортом «экстра» при рентабельности 40 %.

Самым сложным элементом в увеличении продуктивности является воспроизводство стада. На сегодняшний день на молочнотоварном комплексе «Сычи» установлена новая, усовершенствованная система по определению коров в охоте. Специалисты в режиме онлайн имеют возможность наблюдать за состоянием и поведением животных, принимать правильные решения. Своевременное выявление животных в охоте — ключевой фактор успешного осеменения.

С целью увеличения поголовья скота определенных генераций в хозяйстве ведутся работы по вымыванию эмбрионов. На МТК «Сычи» и МТФ «Новый Снов» сформированы группы коров-доноров, которым индивидуально подбираются быки мировой селекции. Уже получено 32 бычка и 42 телочки. Последние пополнили ряды местных коров-лидеров, а часть бычков продана на Оршанское племпредприятие.

За 10 месяцев нынешнего года реализовано 190 нетелей на сумму 842 тысячи рублей, а также 70 бычков на сумму 62 тысячи рублей. Это весомый вклад в бюджет хозяйства. До конца года планируют продать еще 60 нетелей.





Продолжают сновчане строительство и реконструкцию животноводческих помещений. В этом году построен телятник на ферме «Друцковщизна» для телят в возрасте 4 — 6 месяцев. Реконструированы два телятника на ферме «Хвоево», построены новые сенажно-силосные траншеи: две — в «Сычах» и по одной — в Новом «Снове» и «Друцковщизне». В планах — реконструкция телятников с ручным трудом на ферме «Дольный Снов».

С начала текущего года для выращивания и откорма «Снов» закупил почти 8 тысяч голов молодняка крупного рогатого скота из разных регионов Беларуси. Реализация говядины в живом весе за этот период увеличилась на 382 тонны по сравнению с прошлым годом и составила 4 тысячи 858 тонн.

«Свиноводческая отрасль хозяйства находится на высоком уровне развития. Но мы продолжаем работать в направлении совершенствования производственных процессов. Тем более, что сегодня сложное финансовое положение становится дополнительным стимулом на этом пути. Прежде всего, необходимо задействовать внутренние резервы. Снижение себестоимости, экономия ресурсов, оптимизация производственных процессов, соблюдение технологической дисциплины — всё это не красивые слова, а реальные деньги, которые может получить отрасль за счет увеличения производства продукции и ее сбыта», — сказал далее Николай Вячеславович.

(Окончание будет).

Дмитрий ЯЩЕНКО.