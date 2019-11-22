Новый формат — новые возможности: в ОАО «Правда-С» думают о завтрашнем дне 

Сегодня ОАО «Правда-С» — одно из немногих сельхозпредприятий района, которое работает рентабельно и с прибылью, лидируя по основным показателям экономического развития. О том, как удается добиваться значительных результатов, с какими проблемами приходится сталкиваться и планах на будущий год — в беседе с директором передового хозяйства Алексеем Хохловым.
—Алексей Николаевич, ОАО «Правда-С» уже на протяжении нескольких лет по праву считается одним из лучших сельхозпредприятий Дубровенщины. Как удается держать планку?
—Стараемся работать технологично, просчитывая результат. В этом году получили 4339 тонн зерна с урожайностью 46 ц/га, с рапса получили 24,9 ц/га. Заготовили 31,7 ц.к.ед. на условную голову скота. Удой на корову по итогам 10 месяцев составил 3783 кг, среднесуточные привесы — 511 гр. Это неплохие показатели, но могли бы быть гораздо лучше, судя по тому, сколько мы вложили средств и труда. Год выдался неоднозначный во всех отношениях. Сделали свое дело погодные условия. Особенно, что касается ярового рапса, который не уродил. За счет этого вал семян получили меньше, чем в прошлом году — 395 тонн. Практически на месяц позже прошлогодних сроков убрали кукурузу. Потеряли в количестве, зато на качество силоса жаловаться не приходится — получили высококлассный сенаж. Что касается зерновых, с точки зрения технологии защиты растений — она выполнена на 100%. Нужно учитывать тот факт, что у нас самая высокая плотность скота в районе — 74 головы на гектар сельхозугодий. Поэтому стоит задача усиленно работать с кормовой базой.
—Как удешевляете себестоимость кормовой единицы без потери качества?
—Мы готовим корма сами. В этом году впервые посеяли райграс. С 50 га получили неплохой урожай и качественное сено. Этот однолетний злак содержит сахар, необходимый в рационе КРС. Кроме того, сеем горох в чистом виде. А это — протеин. Крахмал получаем из кукурузы. Покупаем премиксы, добавляем шрота и приличный концентрат готовим у себя. Для этого есть специальная техника, которая не только дробит, но и смешивает компоненты. Собственный комбикорм в 1,5 раза дешевле покупного. Мы переформатировали производство кормовой базы, перешли на механизированную раздачу кормов.
—Плотно работая над улучшением качества кормов, получаешь отдачу в животноводстве…
—Безусловно, ведь растениеводство работает на животноводство. Всего в хозяйстве 2300 голов КРС, из них 630 — дойное стадо. С 15 октября по реализации молока мы добавили 140%. К концу года планируем получать удой на корову не менее 4500 кг. Улучшилось и качество реализуемого молока — практически не стало первосортного. Каждый из коллектива — начиная от оператора машинного доения до бригадира, зооветслужбы — видит и понимает, как работать в данном направлении. В этом году немного поднялась закупочная цена на молоко и у нас появился денежный резерв, который пустили на улучшение рациона кормления КРС. Стали работать более технологично, поскольку появились новые возможности что-то приобрести и улучшить.
—С какими проблемами приходится сталкиваться?
—Самая главная проблема — изношенность основных фондов. Самому молодому животноводческому помещению в хозяйстве — 45 лет. И если говорить о современном производстве молока, то это — совершенно другой формат и уровень. Хочется, чтобы была какая-то долгосрочная программа обновления основных фондов для сельхозпредпритий. Тогда можно будет поэтапно строиться хозспособом, развиваться. Нам на сегодняшний день необходимо построить три современных животноводческих помещения беспривязного содержания скота, где 230 голов обслуживает один человек, а не пять — и это будет огромный рывок вперед, рост производительности труда. Еще хотелось бы соблюдения баланса между производителем и переработчиком. Я твердо уверен — закупочные цены на молоко можно и нужно повышать. Есть республиканская товарная биржа молока, которая свидетельствует о том, что резервы в этом направлении у переработчиков есть. А хозяйствам станет намного легче дышать, вкладывая копейку в развитие. Если рассматривать сельское хозяйство не как социальный проект, а как сельхозбизнес, нужно учитывать все моменты. За 10 месяцев мы уменьшили потребление электроэнергии, бензина, дизтоплива. Но себестоимость продукции при этом возросла — есть такие статьи затрат, которые мы не можем регулировать. Удобрение подорожало, топливо подорожало, нет субсидирования и т.д.
—Несмотря на все сложности, вы все же уверенно двигаетесь вперед…
—Своими силами строим новую ферму. Коробка уже есть, дело за подводкой коммуникаций и технологическим оборудованием. Мы планируем ввести ее в строй в следующем году, переселим скот из сарая, который был построен 70 лет назад. В этом году, как и в прошлом, построили две сенажные траншеи, две — реконструировали. В планах на будущий год — достроить ферму, ввести в строй еще одну сенажную траншею. Конечно, будем стараться обновить машинно-тракторный парк, изношенность которого сегодня — 75%. Мы очень много средств вкладываем в поддержание работоспособности той техники, которая есть. Хотелось бы приобрести зерновой комбайн, МТЗ 12-21, сельхозагрегаты для внесения минеральных удобрений, сеялку, плуг. Надеюсь, что это удастся, мы работаем в этом направлении.
Ставим задачу на будущий год получить 5 тыс кг на корову, привесы КРС — 550 гр. Зерновых собрать 5 тыс тонн в амбарном весе — прибавить должны порядка 15%. С рапса нужно получить 600 тонн семян в бункерном весе, а кормов — не менее 35 ц к ед на условную голову скота. И улучшить качество продукции. Люди понимают, что заработная плата в сельском хозяйстве зависит не столько от количества, сколько от качества произведенной продукции. Чем ответственнее и старательнее подойдешь к делу, тем больше заработаешь. Убежден, что резервов увеличения производства и зарплаты еще достаточно.
—Алексей Николаевич, с кем бы Вы сравнили сельского труженика?
—С муравьем или пчелой. Пчела должна за короткий период заготовить себе корм на целую зиму. Наши рабочие примерно в такой же ситуации, трудятся на износ в непростых условиях. Мы пытаемся поощрять своих людей всеми возможными способами. Труд работника сельского хозяйства — всегда в почете. У нас слаженный коллектив из 126 человек. Хочется пожелать всем крепкого здоровья, семейного и финансового благополучия, оптимизма.
Ольга ЛЕБЕДЕВА.