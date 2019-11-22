Новый формат — новые возможности: в ОАО «Правда-С» думают о завтрашнем дне 

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Сегодня ОАО «Правда-С» — одно из немногих сельхозпредприятий района, которое работает рентабельно и с прибылью, лидируя по основным показателям экономического развития. О том, как удается добиваться значительных результатов, с какими проблемами приходится сталкиваться и планах на будущий год — в беседе с директором передового хозяйства Алексеем Хохловым.

—Алексей Николаевич, ОАО «Правда-С» уже на протяжении нескольких лет по праву считается одним из лучших сельхозпредприятий Дубровенщины. Как удается держать планку?

—Стараемся работать технологично, просчитывая результат. В этом году получили 4339 тонн зерна с урожайностью 46 ц/га, с рапса получили 24,9 ц/га. Заготовили 31,7 ц.к.ед. на условную голову скота. Удой на корову по итогам 10 месяцев составил 3783 кг, среднесуточные привесы — 511 гр. Это неплохие показатели, но могли бы быть гораздо лучше, судя по тому, сколько мы вложили средств и труда. Год выдался неоднозначный во всех отношениях. Сделали свое дело погодные усло­вия. Особенно, что касается ярового рапса, который не уродил. За счет этого вал семян получили меньше, чем в прошлом году — 395 тонн. Практически на месяц позже прошлогодних сроков убрали кукурузу. Потеряли в количестве, зато на качество силоса жаловаться не приходится — получили высококлассный сенаж. Что касается зерновых, с точки зрения технологии защиты растений — она выполнена на 100%. Нужно учитывать тот факт, что у нас самая высокая плотность скота в районе — 74 головы на гектар сельхозугодий. Поэтому стоит задача усиленно работать с кормовой базой.

—Как удешевляете себестоимость кормовой единицы без потери качества?

—Мы готовим корма сами. В этом году впервые посеяли райграс. С 50 га получили неплохой урожай и качественное сено. Этот однолетний злак содержит сахар, необходимый в рационе КРС. Кроме того, сеем горох в чистом виде. А это — протеин. Крахмал получаем из кукурузы. Покупаем премиксы, добавляем шрота и приличный концентрат готовим у себя. Для этого есть специальная техника, которая не только дробит, но и смешивает компоненты. Собственный комбикорм в 1,5 раза дешевле покупного. Мы переформатировали производство кормовой базы, перешли на механизированную раздачу кормов.

—Плотно работая над улучшением качества кормов, получаешь отдачу в животноводстве…

—Безусловно, ведь растениеводство работает на животноводство. Всего в хозяйстве 2300 голов КРС, из них 630 — дойное стадо. С 15 октября по реализации молока мы добавили 140%. К концу года планируем получать удой на корову не менее 4500 кг. Улучшилось и качество реализуемого молока — практически не стало первосортного. Каждый из коллектива — начиная от оператора машинного доения до бригадира, зооветслужбы — видит и понимает, как работать в данном направлении. В этом году немного поднялась закупочная цена на молоко и у нас появился денежный резерв, который пустили на улучшение рациона кормления КРС. Стали работать более технологично, поскольку появились новые возможности что-то приобрести и улучшить.

—С какими проблемами приходится сталкиваться?

—Самая главная проблема — изношенность основ­ных фондов. Самому молодому животноводческому помещению в хозяйстве — 45 лет. И если говорить о современном производстве молока, то это — совершенно другой формат и уровень. Хочется, чтобы была какая-то долгосрочная программа обновления основных фондов для сельхоз­предпритий. Тогда можно будет поэтапно строиться хозспособом, развиваться. Нам на сего­дняшний день необходимо построить три современных животноводческих помещения беспривязного содержания скота, где 230 голов обслуживает один человек, а не пять — и это будет огромный рывок вперед, рост производительности труда. Еще хотелось бы со­блюдения баланса между производителем и переработчиком. Я твердо уверен — закупочные цены на молоко можно и нужно повышать. Есть республиканская товарная биржа молока, которая свидетельствует о том, что резервы в этом направлении у переработчиков есть. А хозяйствам станет намного легче дышать, вкладывая копейку в развитие. Если рассматривать сельское хозяй­ство не как социальный проект, а как сельхозбизнес, нужно учитывать все моменты. За 10 месяцев мы уменьшили потребление электроэнергии, бензина, дизтоплива. Но себестоимость продукции при этом возросла — есть такие статьи затрат, которые мы не можем регулировать. Удобрение подорожало, топливо подорожало, нет субсидирования и т.д.







—Несмотря на все сложности, вы все же уверенно двигаетесь вперед…

—Своими силами строим новую ферму. Коробка уже есть, дело за подводкой коммуникаций и технологическим оборудованием. Мы планируем ввести ее в строй в следующем году, переселим скот из сарая, который был построен 70 лет назад. В этом году, как и в прошлом, построили две сенажные траншеи, две — реконструировали. В планах на будущий год — достроить ферму, ввести в строй еще одну сенажную траншею. Конечно, будем стараться обновить машинно-тракторный парк, изношенность которого сегодня — 75%. Мы очень много средств вкладываем в поддержание работоспособности той техники, которая есть. Хотелось бы приобрести зерновой комбайн, МТЗ 12-21, сельхоз­агрегаты для внесения минеральных удобрений, сеялку, плуг. Надеюсь, что это удастся, мы работаем в этом направлении.

Ставим задачу на будущий год получить 5 тыс кг на корову, привесы КРС — 550 гр. Зерновых собрать 5 тыс тонн в амбарном весе — прибавить должны порядка 15%. С рапса нужно получить 600 тонн семян в бункерном весе, а кормов — не менее 35 ц к ед на условную голову скота. И улучшить качество продукции. Люди понимают, что заработная плата в сельском хозяйстве зависит не столько от количе­ства, сколько от качества произведенной продукции. Чем ответственнее и старательнее подойдешь к делу, тем больше заработаешь. Убежден, что резервов увеличения производства и зар­платы еще достаточно.

—Алексей Николаевич, с кем бы Вы сравнили сельского труженика?

—С муравьем или пчелой. Пчела должна за короткий период заготовить себе корм на целую зиму. Наши рабочие примерно в такой же ситуации, трудятся на износ в непростых условиях. Мы пытаемся поощрять своих людей всеми возможными способами. Труд работника сельского хозяй­ства — всегда в почете. У нас слаженный коллектив из 126 человек. Хочется пожелать всем крепкого здоровья, семейного и финансового благополучия, оптимизма.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.