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Снимок газеты «Полымя» открыл выставку «Земля и люди» на областных «Дожинках»

23.11.2019 — Сельское хозяйство | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Настоящим украшением фойе Центра культуры в Сморгони, где проходила торжественная церемония чествования передовиков, стала фотовыставка «Земля и люди». В экспозиции – лучшие кадры на сельскохозяйственную тематику, сделанные в самых разных уголках Принеманья.

Снимок газеты «Полымя» открыл выставку «Земля и люди» на областных «Дожинках»

С экспозицией непременно знакомились все участники торжества. Особое внимание фотовыставке уделили почетные гости: председатель облисполкома Владимир Кравцов, помощник президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук, первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, руководители силовых ведомств.

Снимок газеты «Полымя» открыл выставку «Земля и люди» на областных «Дожинках»

Снимок газеты «Полымя» открыл выставку «Земля и люди» на областных «Дожинках»

Снимок газеты «Полымя» открыл выставку «Земля и люди» на областных «Дожинках»

Выставка – один из итогов творческого фотоконкурса, который уже традиционно проводит Гродненское областное отделение Белорусского союза журналистов. На снимках – будни и праздники аграриев, животноводов, садоводов, механизаторов. Одним словом, всех, кто день за днем вносит свой вклад в продовольственную безопасность Беларуси. Вместе с ними на праздничную сцену также вышли представители газет, победивших в творческим конкурсе. На первом месте в нынешнем году – «Воранаўская газета». На втором – Кореличская районная газета «Полымя». Замыкает тройку лидеров «Астравецкая праўда». Победители отмечены дипломами и ценными призами.

Снимок газеты «Полымя» открыл выставку «Земля и люди» на областных «Дожинках»

– У нас сельскохозяйственный район, и аграрная тема особенно актуальна. Конечно, интересно снимать. С каждым годом наши поля все красивее. Техника лучше, современнее. Более крепкими становятся хозяйства. Приятно работать и год за годом видеть, как все меняется. Людьми, конечно, восхищаешься: работают по 12-15 часов, – рассказывает фотокорреспондент «Воранаўскай газеты» Олег Бельский и делится своими секретами хорошего кадра: – Когда идет уборка, у тебя есть от силы 5 минут, чтобы сделать снимок. Потому что каждая минута – это задержка комбайна. Еще когда едешь, нужно продумать, что и как будешь снимать.

Снимок газеты «Полымя» открыл выставку «Земля и люди» на областных «Дожинках»

Снимок газеты «Полымя» открыл выставку «Земля и люди» на областных «Дожинках»

Фотографии, самые удачные ракурсы и сюжеты обсуждали журналисты и фотокорреспонденты. И наверняка строили планы на будущий год. Еще пару месяцев – и в сельском хозяйстве вновь наступит жаркая пора: посевная. Уже будущего, 2020 года. Как и прежде, не останутся без внимания все отрасли сельского хозяйства. А героями вновь станут механизаторы, агрономы, комбайнеры, операторы машинного доения, полеводы, садоводы, работники предприятий перерабатывающей промышленности. Все те, кто добросовестно и честно трудится на благо родного края.

Источник: grodnonews.by
Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
Фото Артема ТУРЛАЯ

 
 
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Настоящим украшением фойе Центра культуры в Сморгони, где проходила торжественная церемония чествования передовиков, стала фотовыставка «Земля и люди». В...
 
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