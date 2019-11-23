Работники ЦСОН Кореличского района познакомили гостей областных «Дожинок» с деревенским бытом и куклой-символом малой родины

Источник материала: Полымя

В городском парке Сморгони, где расположилась выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области, представлено изобилие сувениров и изделий ручной работы. Их авторы – люди преклонного возраста и с ограниченными возможностями, а также сотрудники центров. У каждой экспозиции – своя изюминка.

Так, хозяева праздника – сморгонцы – «высадили» на своем подворье цветочную поляну из соломы и фоамерама.





Работники Кореличского центра привезли куклу-символ города, смастеренную Антониной Овчинниковой. Не было отбоя от желающих сделать селфи в их фотозоне – настоящем деревенском уголке.









Со своим символом приехали и ивьевчане. Кукла Ева, запечатленная в качестве основательницы города на гербе, собрала в хоровод другие куклы. Те изображают национальные меньшинства райцентра.

Оригинальные игрушки, выполненные в технике амигуруми, привезли щучинцы.













На подворье Ошмянского ЦСОН стоит побывать рукодельницам – здесь можно приобрести чехлы для спиц.

Разные по тематике и технике выполнения сувениры предлагали также работники Лидского, Островецкого центров социального обслуживания населения, Василишковского дома-инвалидов, Лидского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов.









Новогрудчане завлекали гостей цыганскими песнями под гитару, оригинальными картинами из продуктов и банными принадлежностями. Веники из березы и дуба, запарка для бани из чабреца, душицы, крапивы – всего и не перечислишь.





А сотрудники Мурованского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов могли похвастаться картинами в необычной технике – стринг-арт.

Одним словом, в поисках памятного сувенира к работникам социальной службы Гродненщины непременно стоит заглянуть.

Источник: grodnonews.by

Текст: Марина КОНДРАТОВИЧ

Фото Олега БЕЛЬСКОГО