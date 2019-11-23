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Работники ЦСОН Кореличского района познакомили гостей областных «Дожинок» с деревенским бытом и куклой-символом малой родины

23.11.2019 — Сельское хозяйство | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В городском парке Сморгони, где расположилась выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области, представлено изобилие сувениров и изделий ручной работы. Их авторы – люди преклонного возраста и с ограниченными возможностями, а также сотрудники центров. У каждой экспозиции – своя изюминка.

Так, хозяева праздника – сморгонцы – «высадили» на своем подворье цветочную поляну из соломы и фоамерама.

Работники ЦСОН Кореличского района познакомили гостей областных «Дожинок» с деревенским бытом и куклой-символом малой родины

Работники Кореличского центра привезли куклу-символ города, смастеренную Антониной Овчинниковой. Не было отбоя от желающих сделать селфи в их фотозоне – настоящем деревенском уголке.

Работники ЦСОН Кореличского района познакомили гостей областных «Дожинок» с деревенским бытом и куклой-символом малой родины

Работники ЦСОН Кореличского района познакомили гостей областных «Дожинок» с деревенским бытом и куклой-символом малой родины

Со своим символом приехали и ивьевчане. Кукла Ева, запечатленная в качестве основательницы города на гербе, собрала в хоровод другие куклы. Те изображают национальные меньшинства райцентра.

Оригинальные игрушки, выполненные в технике амигуруми, привезли щучинцы.

Работники ЦСОН Кореличского района познакомили гостей областных «Дожинок» с деревенским бытом и куклой-символом малой родины

Работники ЦСОН Кореличского района познакомили гостей областных «Дожинок» с деревенским бытом и куклой-символом малой родины

Работники ЦСОН Кореличского района познакомили гостей областных «Дожинок» с деревенским бытом и куклой-символом малой родины

На подворье Ошмянского ЦСОН стоит побывать рукодельницам – здесь можно приобрести чехлы для спиц.

Разные по тематике и технике выполнения сувениры предлагали также работники Лидского, Островецкого центров социального обслуживания населения, Василишковского дома-инвалидов, Лидского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Работники ЦСОН Кореличского района познакомили гостей областных «Дожинок» с деревенским бытом и куклой-символом малой родины

Работники ЦСОН Кореличского района познакомили гостей областных «Дожинок» с деревенским бытом и куклой-символом малой родины

Новогрудчане завлекали гостей цыганскими песнями под гитару, оригинальными картинами из продуктов и банными принадлежностями. Веники из березы и дуба, запарка для бани из чабреца, душицы, крапивы – всего и не перечислишь.

Работники ЦСОН Кореличского района познакомили гостей областных «Дожинок» с деревенским бытом и куклой-символом малой родины

А сотрудники Мурованского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов могли похвастаться картинами в необычной технике – стринг-арт.

Одним словом, в поисках памятного сувенира к работникам социальной службы Гродненщины непременно стоит заглянуть.

Источник: grodnonews.by
Текст: Марина КОНДРАТОВИЧ
Фото Олега БЕЛЬСКОГО

 
 
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В городском парке Сморгони, где расположилась выставка территориальных центров социального обслуживания населения Гродненской области, представлено изобилие...
 
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