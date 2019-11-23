«Дожинки-2019». В Кореличском районе выросли самый большой кабачок, картофель и свекла в Гродненской области (+видео)

Источник материала: Полымя





Трудолюбивые аграрии Гродненщины вырастили на своих участках богатый урожай.

Многие могут похвастаться овощами небывалых размеров. Самые удивительные экземпляры народного хозяйства привезли в столицу областных Дожинок со всех уголков области.

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– Принять участие в областной выставке и в конкурсе на самый большой овощ «Дары зямелькі беларускай» пожелали как сельхозпредприятия региона, так и просто сельчане, – рассказала член жюри Светлана Афанасьева. – Чтобы опредилить рекордсмена среди овощей, взвешивали претендентов, учитывали их чистый вес. Если у двух гигантов он оказывался равным, победителя выбирали с учетом оригинальности оформления.













Наверняка лучше всего уродила тыква – ее выставили практически все районы. Самой большой оказалась тыква из Щучина. Весит она целых 73,95 килограмма!





















А в Кореличском районе выросли самый большой кабачок (10,04 килограмма), картофель (1,42 килограмма), свекла (4,46 килограмма).

– На праздник прибыла в составе делегации Кореличского района, – рассказывает председатель Кореличской районной организации Белорусского профсоюза АПК Ирина Пеньковская. – Картофель-гигант сорта «пароли» вырастило частное научно-практическое предприятие «Ника». Елена Макар и Ирина Дубкова вырастили свеклу и кабачок. Горжусь тем, что на выставке есть выращенная моей мамой Таисой Иванчик тыква. Садим культуру каждый год – папа любит кашу из тыквы.













На славу уродили у земледельцев из Зельвенского района капуста (10,74 килограмма) и сахарная свекла (9,54 килограмма). Мостовский район отличился самой «представительной» морковью (1,36 килограмма).

Источник: grodnonews.by

Текст: Марина КОНДРАТОВИЧ

Фото Олега БЕЛЬСКОГО