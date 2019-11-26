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День работников АПК отпраздновали в Дубровно

27.11.2019 — | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

День работников АПК отпраздновали в Дубровно

В субботу в районном Доме культуры чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.
Лучшие механизаторы, водители, животноводы, операторы машинного доения, льноводы, ветераны отрасли, специалисты и руководители сельхозпредприятий и перерабатывающей промышленности АПК собрались на праздник-чествование «Хвала рукам, что пахнут хлебом!». Было многолюдно и торжественно. Гости с удовольствием знакомились с выставкой, каждую делегацию встречали представители сельских Домов культуры.

Результаты сельскохозяйственного года подвел председатель райисполкома Олег Лындин. Он отметил: району есть чем гордиться, есть куда стремиться. Повод для гордо¬сти — работники сельского хозяйства, которые остаются примером трудолюбия, стойкости и верности своему делу, несмотря на сложные условия, в которых находится агропромышленный комплекс. В районе есть все необходимое для получения весомых гектаров, надоев, привесов, для того, чтобы задействовать потенциал в полную силу. Глава района вручил грамоты Дубровенского райисполкома передовикам, а также дипломы победителям районного соревнования.

С поздравлениями и наилучшими пожеланиями к труженикам Дубровенщины обратился член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Юрий Деркач. Он отметил, что сельское хозяйство во многом схоже со здравоохранением: «Эти отрасли связывает непрерывный процесс, а также невозможность человеческой жизни без хлеба и ее смысл без здоровья». Юрий Деркач вручил награды. Почетными Грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия награждены Андрей Терлякович, директор коммунального дочернего унитарного предприятия мелиоративных систем «Дубровенское ПМС», и Ирина Киреева, техник-осеменатор ОАО «Правда-С». Благодарность Министерства сельского хозяйства и продовольствия объявлена Людмиле Циркуновой, сортировщику сырья и волокна 5-го разряда участка сортировки сырья ОАО «Дубровенский льнозавод».

К словам поздравлений присоединился заместитель председателя Витебского областного Совета депутатов, депутат Витебского областного Совета депутатов по Дубровенскому избирательному округу, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Александр Христофоров. Он вручил Почетные Грамоты Витебского областного Совета депутатов главному специалисту отдела организации сельскохозяйственного производства управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дубровенского райисполкома Владимиру Анищенко и директору КУСХП им.Черняховского Николаю Солдатенко.

  • День работников АПК отпраздновали в Дубровно

Эстафету поздравлений аграриев принял второй секретарь Витебского областного комитета ОО «БРСМ» Владимир Бабичев. Сердечные пожелания и слова благодарности он адресовал всем присутствующим в зале труженикам сельско-хозяйственной отрасли, а также всем тем, кто в праздничный день был на своем рабочем месте. Он поздравил победителя республиканского проекта «Молодежь — ЗА урожай» — водителя ОАО «Придубровенское» Александра Воронкова.
Благодарностью Витебского областного комитета ОО «БРСМ» отмечен труд комбайнера ОАО «Боброво-Агро» Юрия Куроедова.

От имени районного Совета депутатов тружеников поздравила Елена Тихонова. За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли она наградила Почетными грамотами Дубровенского районного Совета депутатов Веру Матюхову, главного бухгалтера КУСХП «Зарубы», Александра Мозгова, главного инженера КУСХП им.Черняховского, Виктора Шашкина, тракториста-машиниста Дубровенского ПМС.
Были и награды от областных и районных комитетов профсоюза работников АПК, районного объединения профсоюзов, райкома БРСМ, комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома, Центра информационных систем животноводства, объединения «Витебский облленпром», ОАО «Савушкин-Орша».
Сколько теплых слов, пожеланий, поздравлений звучало в этот день в адрес аграриев и работников перерабатывающей отрасли района. На сцену приглашали лучших из лучших, тех, кто в преданности профессии, любви к делу, ответственности и целеустремленности стал примером для коллег.

Искренние аплодисменты звучали в адрес представителей сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, вспомогательных служб, молодых специалистов, пополнивших коллективы сельхозпредприятий Дубровенщины.
В этом году в хозяйства прибыло 44 выпускника высших и средних учебных заведений. Вместе с молодыми специалистами на сцену пригласили ветеранов сельхозпроизводства — Татьяну Михайловну Целикову, которая много лет отработала главным агрономом КУСХП «Первомайское», и Василия Николаевича Конча, бывшего председателя колхоза «Белоруссия».

Музыкальные поздравления в адрес героев торжества подготовили самодеятельные артисты районного Дома культуры. В интересном театрализованном представлении нашлось место и правде жизни, и юмору, и словам благодарности.
Праздник праздником, но и в этот день у сельчан много рабочих забот. Сельскохозяйственный год в растениеводстве завершился, но работа у аграриев не прекращается. В эти дни они заботятся о новом урожае и увеличении показателей в животноводстве. Пусть эти хлопоты будут приятными, результат достойным, а погода и настроение только хорошими.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
 
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В субботу в районном Доме культуры чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Лучшие...
 
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