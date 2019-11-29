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Недостатки содержания скота выявили специалисты Госконтроля в сельхозпредприятиях Пинского района

30.11.2019 — Сельское хозяйство | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Недостатки содержания скота выявили специалисты Госконтроля в сельхозпредприятиях Пинского района
С целью сохранения поголовья скота, получения продукции высокого качества все сельскохозяйственные предприятия, без исключения, должны обеспечивать  надлежащие условия содержания животных и следить за санитарным состоянием производственных объектов, в том числе и их территорий.

В рамках контроля за ситуацией с подготовкой материально-технической базы хозяйств к зимне-стойловому содержанию скота в период 2019/2020 годов Пинским межрайонным Комитетом государственного контроля совместно со специалистами районных ветсанслужб в октябре текущего года проведен мониторинг в 5 сельхозорганизациях Пинского района (ОАО «Валище», ОАО «Логишин», ОАО «Молотковичи», ОАО «Охово»,  СУП «ПинскдревАгро»).

Нарушения и недостатки, а также факты бесхозяйственности установлены во всех посещенных хозяйствах.

Так, например, в ОАО «Охово» не были приняты должные меры по соблюдению организационно-технологических требований при производстве молока на молочных комплексах промышленного типа в части своевременной очистки от навоза отдельных животноводческих помещений.

Кроме того, в ряде хозяйств в неудовлетворительном состоянии находились территории ферм: не был проведен ремонт ограждений, несвоевременно производились мероприятия по очистке территорий от сорной растительности, наблюдалось захламление строительными отходами, беспорядочно хранился металлолом.

Также  не  на должном уровне была организована работа по соблюдению санитарных требований к производственным помещениям. В частности, не проведен ремонт  плиточного покрытия пола (стен)  доильного зала (молочного блока) на четырех молочно-товарных фермах  ОАО «Валище» и одной ОАО «Молотковичи».

Информация о выявленных нарушениях была направлена для реагирования  в Пинский райисполком.

По информации Пинского МКГК

 
 
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