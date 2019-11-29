Источник материала: Газета Авангард

Главное богатство любого сельхозпредприятия – его труженики, благодаря умелым рукам которых обрабатываются земли, пополняются хлебные закрома, выращивается скот и растут надои. Их вклад сложно переоценить. В каждом хозяйстве есть те, на которых смело можно равняться, ведь они – лучшие в своем деле.





Для Владимира Целуйко нынешний год стал в некотором смысле знаковым: в ходе уборочной кампании экипаж, где он был старшим комбайнером, занял в районе второе место среди молодежных экипажей. К тому же новый трактор «Беларус-82.1», которого на областных «Дожинках-2019» был удостоен район, теперь находится на балансе СУП «Андреевка», а управлять им доверили хоть и молодому, но уже опытному механизатору.

– Честно признаюсь, испытываю чувство гордости и в то же время ответственности за новый агрегат, – делится Владимир Целуйко. – Хотя о том, что свяжу свою жизнь с сельским хозяйством, вначале даже не задумывался. После школы отучился на мастера отделочных работ, но по профессии не работал. Вернулся в Широкое, где устроился в службу охраны хозяйства. Летом у меня появилась возможность в качестве помощника комбайнера поучаствовать в жатве, и я с удовольствием ей воспользовался. Именно тогда понял, что хочу работать на земле, что это мое. В сельхозпредприятии тружусь уже 10 лет, постоянно принимаю участие в кормозаготовительных и зерноуборочных кампаниях, все делаю с большой ответственностью.





О том, как вырастить хорошую кукурузу, не понаслышке знает опытный механизатор Сергей Дроздов. Про таких, как он, говорят: профессионал своего дела. И это действительно так. В его натруженных и трудолюбивых руках любая полевая работа спорится.

27 лет он находится за штурвалом сельскохозяйственной техники и убежден, что земля не терпит лени и халтуры.

– В сельском хозяйстве с 17 лет. Сразу после окончания Буда-Кошелевского УПК, где получил специальность механизатора, работал в морозовичском хозяйстве, КСУП «Кривск», затем некоторое время на Гомсельмаше.

Волею судьбы, решая жилищные вопросы, приехал в Широкое, которое впоследствии стало для нашей семьи родным домом. Устроился в СУП «Андреевка», где тружусь уже 12 лет, – рассказывает Сергей. – В основном занят на полевых работах, сначала возделываю землю, сею кукурузу, потом пересаживаюсь на кормоуборочную технику. Так что все технологические процессы, связанные с выращиванием царицы полей, знаю на отлично.

К слову, успехи Сергея Дроздова не остаются незамеченными: его фотография не раз была занесена на Доскупочета сельхозпредприятия, в его копилке грамоты и благодарности от руководства области, района и хозяйства. Он был победителем областного соревнования среди комбайнеров зерноуборочных комбайнов, заняв второе место, представлял наш район и на «Дожинках».

Не отстает от своих коллег и Михаил Кужанов, который также добивается хороших результатов в кормозаготовке.

– Впервые за штурвал кормоуборочного комбайна сел в 2015 году и с тех пор ежегодно участвую в уборочных кампаниях. Стараюсь максимально эффективно использовать возможности техники, ведь заготовленные корма – залог роста продуктивности дойного стада, – отмечает механизатор. – В сельском хозяйстве работаю с 2006 года, за это время успел и на КАМАЗе пошоферить, и на энергонасыщенном тракторе поработать, и на комбайнах. Тяга к технике у меня с детства, очень нравилось не только кататься на машинах и тракторах, но и разбираться в их устройстве. Могу с уверенностью сказать, что с ней я на «ты».

В нынешнем году в кормозаготовительной кампании в СУП «Андреевка» участвовали 4 механизатора. Всего в хозяйстве было заготовлено 4684 тонны сенажа, 27200 кукурузного силоса, 14160 зеленой массы на подкормку из кукурузы, 24750 зеленой массы из многолетних и однолетних трав и 2043 тонны сена. Кроме того, на предприятии впервые заготовили 3800 тонн силоса из свекловичного жома и соломы, что позволит разнообразить рацион крупного рогатого скота.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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