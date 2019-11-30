Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Источник материала: Полымя

Ярким и запоминающимся событием уходящей осени, завершившим аграрный сезон текущего года, стал 70-летний юбилей СПК «Маяк-Заполье», который с размахом и в праздничном настроении отметили в Красненском Доме культуры. О вехах становления и развития сельхозпредприятия, а также о современных достижениях и успехах хозяйства, буднях его тружеников можно было узнать, познакомившись с выставками в фойе Дома культуры.













Тон торжественному мероприятию задало шуточное театрализованное представление в исполнении работников сферы культуры района, которое с первых минут создало приподнятое настроение.

















Каравай, который стал символом трудолюбия аграриев «Маяка», вручен председателю СПК «Маяк-Заполье» Виктору Маковику.





Бурными аплодисментами встречал переполненный зрительный зал заслуженных работников хозяйства, бывших руководителей сельхозпредприятия Станислава Лычковского, Николая Санько и Ивана Шиша, из уст которых прозвучали поздравления с юбилеем.













Орденоносцы и заслуженные работники СПК «Маяк-Заполье» — те труженики хозяйства, трудолюбием которых создавался современный успех «Маяка».









На протяжении всего вечера в адрес руководства и аграриев СПК «Маяк-Заполье» звучали поздравления и пожелания успеха, процветания и достижения новых высот, а также слова благодарности за оказанную помощь. От районного Совета депутатов и райкома профсоюза работников АПК заслуженные награды вручены специалистам и труженикам СПК, которые достигли значительных успехов в работе.

























Поздравили весь коллектив СПК директор Красненского УПК средняя школа-детский сад Наталья Бурак и талантливые ученики учреждения образования.









Слова благодарности и сердечные пожелания адресовала всем присутствующим председатель Красненского сельсовета Тамара Лейко.









Поздравили юбиляра руководители всех сельхозпредприятий района и партнеры СПК.





















Настоящим подарком для всех гостей праздника стало выступление Заслуженного коллектива Ркспублики Беларусь ансамбля народной музыки «Бяседа».

















Оксана ЯНУШ

Фото автора