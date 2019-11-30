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Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

30.11.2019 — Сельское хозяйство | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Ярким и запоминающимся событием уходящей осени, завершившим аграрный сезон текущего года, стал 70-летний юбилей СПК «Маяк-Заполье», который с размахом и в праздничном настроении отметили в Красненском Доме культуры. О вехах становления и развития сельхозпредприятия, а также о современных достижениях и успехах хозяйства, буднях его тружеников можно было узнать, познакомившись с выставками в фойе Дома культуры.

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Тон торжественному мероприятию задало шуточное театрализованное представление в исполнении работников сферы культуры района, которое с первых минут создало приподнятое настроение.

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Каравай, который стал символом трудолюбия аграриев «Маяка», вручен председателю СПК «Маяк-Заполье» Виктору Маковику.

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Бурными аплодисментами встречал переполненный зрительный зал заслуженных работников хозяйства, бывших руководителей сельхозпредприятия Станислава Лычковского, Николая Санько и Ивана Шиша, из уст которых прозвучали поздравления с юбилеем.

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Орденоносцы и заслуженные работники СПК «Маяк-Заполье» — те труженики хозяйства, трудолюбием которых создавался современный успех «Маяка».

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

На протяжении всего вечера в адрес руководства и аграриев СПК «Маяк-Заполье» звучали поздравления и пожелания успеха, процветания и достижения новых высот, а также слова благодарности за оказанную помощь. От районного Совета депутатов и райкома профсоюза работников АПК заслуженные награды  вручены специалистам и труженикам СПК, которые достигли значительных успехов в работе.

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Поздравили весь коллектив СПК директор  Красненского УПК средняя школа-детский сад Наталья Бурак и талантливые ученики учреждения образования.

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Слова благодарности и сердечные пожелания адресовала всем присутствующим председатель Красненского сельсовета Тамара Лейко.

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Поздравили юбиляра руководители всех сельхозпредприятий района и партнеры СПК.

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Настоящим подарком для всех гостей праздника стало выступление Заслуженного коллектива Ркспублики Беларусь ансамбля народной музыки «Бяседа».

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Теплые поздравления, искренние пожелания и многочисленные подарки. СПК «Маяк-Заполье» отметил 70-летний юбилей

Оксана ЯНУШ

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Ярким и запоминающимся событием уходящей осени, завершившим аграрный сезон текущего года, стал 70-летний юбилей СПК «Маяк-Заполье», который с размахом и
 
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