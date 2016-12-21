Погода сегодня нас ждет, скажем прямо, не ахти: туман, гололед и гололедица. Даже оранжевый уровень опасности объявили. Эй, снежок с морозцем, вернитесь хотя бы к началу детских каникул — малышня скучает по зимним забавам, хлюпая сапожками по слякоти в плюсовую температуру!
ВАЖНОЕ
Совмин утвердил новые тарифы на «коммуналку». Какие услуги подорожают с 1 января — читайте здесь. В среднем расчетные платежи семьи из трех человек, проживающей в типовой двухкомнатной квартире, при нормативном потреблении услуг составят в отопительный период 79,38 рубля. Немало.
КГБ задержал за коррупционные схемы топов известного системного интегратора и крупных чиновников. При получении взятки от гендиректора «БелАВМ» в размере 20 тысяч долларов с поличным задержана управляющая Фондом социальной защиты населения Министерства труда и соцзащиты Людмила Бачило. Под стражу взяты еще несколько участников преступной цепочки.
Посол России в Беларуси Александр Суриков дал пресс-конференцию: дипломат признался, что огорчен ситуацией с продовольственной войной между двумя государствами, но высказал убеждение «что эмоции уйдут, а останется только прекрасное отношение к качеству белорусской продукции». Также он анонсировал в ближайшие дни подписание документа, который положит конец нефтегазовому конфликту, и высказался о задержаниях колумнистов российских изданий
Минздрав ввел ограничения на продажу настоек боярышника, календулы и валерианы — теперь отпускать их будут только по одному флакону в одни руки. Ограничения коснутся и производителей — им будут рекомендовать уменьшать объем флакона. Это решение принято после серии отравлений лосьоном для ванн «Боярышник» в Иркутске, в составе которого был найден метиловый спирт. Жертвами отравления стали 53 человека.
Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму, Беларусь вновь выступила против. А позже объяснила, почему: «Страновые правозащитные резолюции… используются отдельными странами в своих интересах против других государств».
Подведены официальные итоги голосования выборщиков в США. Да-да, только сейчас. Сенсаций нет — победа Трампа подтверждена: он получает 304 голоса, его соперница, демократ Хиллари Клинтон, — 227 голосов выборщиков.
Жить мы стали совсем плохо: реальные доходы белорусов по итогам 10 месяцев оказались в глубоком минусе и установили антирекорд как минимум за последние 7 лет. FINANCE.TUT.BY узнал у экономистов, почему это происходит и чего ждать в будущем.
По количеству заключенных Беларусь занимает 14-е место в мире. В нашей стране больше 60 мест лишения свободы и больше 34 тысяч человек, которые в них содержатся. TUT.BY составил карту исправительных учреждений и разобрал, чем тюрьма отличается от колонии, а «химия» — от ЛТП. Для общего развития.
Посмотрите — российский моряк публикует в Сети снимки необычных рыб: на снимки попадают прозрачные и зубастые глубоководные рыбы, а также другие разноцветные обитатели моря самых разных форм и размеров.
Инициативный предприниматель восстанавливает часовню-усыпальницу рода Вишневских под Раковом, но собственных средств на этот проект у него уже не осталось — вложил своих 15 тысяч долларов, и деньги закончились. Теперь ищет инвесторов и шутит: «Вишневские — достаточно распространенная фамилия в Беларуси. Поэтому если хоть небольшая часть этого рода пожертвует по несколько долларов, удастся сделать большое дело».
Напомним, что в Анкаре на открытии выставки позавчера убили российского посла Андрея Карлова. Фотограф Associated Press Бурхан Озбилиджи, случайно оказавшийся в зале, сделал самые известные снимки убийцы, а вчера рассказал, как: «Конечно, я был напуган и знал, насколько опасно это может быть — если он повернется в мою сторону. Но… вот как я размышлял: «Я здесь. Даже если меня ранят или убьют, я журналист. Мне нужно делать свою работу. Я могу сбежать, не сделав фотографий. Но в этом случае мне потом нечего будет ответить на вопрос, почему я не сделал снимки». Вот, кстати, что сейчас известно об убийце — он был ликвидирован полицейскими после преступления.
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