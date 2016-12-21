Доброе утро!

Погода сегодня нас ждет, скажем прямо, не ахти : туман, гололед и гололедица. Даже оранжевый уровень опасности объявили. Эй, снежок с морозцем, вернитесь хотя бы к началу детских каникул — малышня скучает по зимним забавам, хлюпая сапожками по слякоти в плюсовую температуру!





ВАЖНОЕ

Совмин утвердил новые тарифы на «коммуналку». Какие услуги подорожают с 1 января — читайте здесь . В среднем расчетные платежи семьи из трех человек, проживающей в типовой двухкомнатной квартире, при нормативном потреблении услуг составят в отопительный период 79,38 рубля. Немало.

КГБ задержал за коррупционные схемы топов известного системного интегратора и крупных чиновников. При получении взятки от гендиректора «БелАВМ» в размере 20 тысяч долларов с поличным задержана управляющая Фондом социальной защиты населения Министерства труда и соцзащиты Людмила Бачило. Под стражу взяты еще несколько участников преступной цепочки.

Посол России в Беларуси Александр Суриков дал пресс-конференцию : дипломат признался, что огорчен ситуацией с продовольственной войной между двумя государствами, но высказал убеждение «что эмоции уйдут, а останется только прекрасное отношение к качеству белорусской продукции». Также он анонсировал в ближайшие дни подписание документа, который положит конец нефтегазовому конфликту, и высказался о задержаниях колумнистов российских изданий

Минздрав ввел ограничения на продажу настоек боярышника , календулы и валерианы — теперь отпускать их будут только по одному флакону в одни руки. Ограничения коснутся и производителей — им будут рекомендовать уменьшать объем флакона . Это решение принято после серии отравлений лосьоном для ванн «Боярышник» в Иркутске, в составе которого был найден метиловый спирт. Жертвами отравления стали 53 человека.





Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму , Беларусь вновь выступила против. А позже объяснила, почему : «Страновые правозащитные резолюции… используются отдельными странами в своих интересах против других государств».

Евросоюз все же ввел 2,5%-ную пошлину на арматуру БМЗ , она вступит в силу уже сегодня. Напомним, в марте Еврокомиссия начала антидемпинговое расследование после жалобы Европейской ассоциации производителей стали.

В Минске сегодня дорожает проезд на общественном транспорте — на 5 копеек. Мы посчитали, во что теперь будут обходиться проездные , и посмотрели, какие их новые виды придумали.

Виктория Азаренко родила сына . «Это был тяжелый бой и моя самая лучшая победа», — говорит наша теннисистка. И ее понимает любая мать — вне зависимости от титулов и регалий. Кстати, материнство — это совсем не конец карьеры и не уход в пеленки-распашонки, и вот примеры: SPORT.TUT.BY вспомнил теннисисток, которые добивались успехов и после того, как стали мамами .

Подведены официальные итоги голосования выборщиков в США. Да-да, только сейчас. Сенсаций нет — победа Трампа подтверждена: он получает 304 голоса, его соперница, демократ Хиллари Клинтон, — 227 голосов выборщиков.

Берлин, возможно, все еще в опасности: полиция признала, что после теракта задержала не того человека , и отпустила подозреваемого . А истинный виновник все еще вооружен и находится на свободе, что может привести к новым атакам.





ПОПУЛЯРНОЕ

Жить мы стали совсем плохо: реальные доходы белорусов по итогам 10 месяцев оказались в глубоком минусе и установили антирекорд как минимум за последние 7 лет. FINANCE.TUT.BY узнал у экономистов, почему это происходит и чего ждать в будущем .

По количеству заключенных Беларусь занимает 14-е место в мире. В нашей стране больше 60 мест лишения свободы и больше 34 тысяч человек, которые в них содержатся. TUT.BY составил карту исправительных учреждений и разобрал, чем тюрьма отличается от колонии, а «химия» — от ЛТП. Для общего развития.

Посмотрите — российский моряк публикует в Сети снимки необычных рыб : на снимки попадают прозрачные и зубастые глубоководные рыбы, а также другие разноцветные обитатели моря самых разных форм и размеров.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ НА ДОСУГЕ

Мы поговорили с девочкой-умничкой Дарией из Бреста — помните, она недавно покорила Максима Галкина и зрителей на российском шоу «Лучше всех»? 5-летняя малышка прочла и знает наизусть более 100 книг, по памяти и с выражением цитирует Бродского и в целом невероятно мила.





Вот у нас чудесная история о молодоженах, объехавших за год 25 стран: ребята провели 11 медовых месяцев на колесах. Не пропустите!

А вот грустная — о том, как очередному добросовестному покупателю не повезло купить машину с перебитым VIN: парень приобрел в автохаусе Volvo, а потом его забрала таможня . Впереди — полная безнадега в части возврата и висящий над автовладельцем кредит.

Инициативный предприниматель восстанавливает часовню-усыпальницу рода Вишневских под Раковом, но собственных средств на этот проект у него уже не осталось — вложил своих 15 тысяч долларов, и деньги закончились. Теперь ищет инвесторов и шутит: «Вишневские — достаточно распространенная фамилия в Беларуси. Поэтому если хоть небольшая часть этого рода пожертвует по несколько долларов, удастся сделать большое дело».

Напомним, что в Анкаре на открытии выставки позавчера убили российского посла Андрея Карлова. Фотограф Associated Press Бурхан Озбилиджи, случайно оказавшийся в зале, сделал самые известные снимки убийцы, а вчера рассказал, как : «Конечно, я был напуган и знал, насколько опасно это может быть — если он повернется в мою сторону. Но… вот как я размышлял: «Я здесь. Даже если меня ранят или убьют, я журналист. Мне нужно делать свою работу. Я могу сбежать, не сделав фотографий. Но в этом случае мне потом нечего будет ответить на вопрос, почему я не сделал снимки». Вот, кстати, что сейчас известно об убийце — он был ликвидирован полицейскими после преступления.

Все новости вторника, 20 декабря





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