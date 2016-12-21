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Три пожара произошли в многоквартирных жилых домах в Гродно минувшим вечером и ночью
21.12.2016 08:42 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 21 декабря. Три пожара произошли минувшим вечером и ночью в многоквартирных жилых домах в Гродно.
Так, 21 декабря в 2.17 поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Гая. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении хозяина квартиры 1968 года рождения. Пожар был оперативно потушен, огнем повреждены лишь постельные принадлежности.
В 2.22 поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на девятом этаже двенадцатиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Кабяка. Предполагаемой причиной пожара также стала неосторожность при курении — мужчины 1958 года рождения, сожителя хозяйки квартиры. Огнем повреждены постельные принадлежности.
Еще один пожар произошел накануне вечером — в 20.01 поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Захарова. Предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки стиральной машины Ariston 2006 года выпуска. Во время пожара огнем уничтожена стиральная машина, закопчены стены и потолок в ванной комнате.
БелаПАН.
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Минск, 21 декабря. Три пожара произошли минувшим вечером и ночью в многоквартирных жилых домах в Гродно. Так, 21 декабря в 2.17 поступило сообщение о пожаре в...
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