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"Незаконно выводил из запоя". В Минске задержали врача

21.12.2016 09:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми задержали 35-летнего доктора одного из столичных медцентров. Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

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Врач официально работал в медицинском центре и занимался выводом людей из запоя, а неофициально брал «заказы на снятие похмелья». При проведении данной процедуры использовался медикамент «Диазепам», который обладает психотропным эффектом.

«Сотрудники медицинского центра не знали о таком занятии коллеги», — отметили в милиции.

Мужчина был задержан на одном из визитов по улице Щербакова. В ходе личного обыска у доктора было обнаружено и изъято 8 ампул, 21 таблетка и 2 шприца с психотропным веществом «Диазепам».

В настоящий момент в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Беларуси («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

 
 
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Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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