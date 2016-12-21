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В Минске задержан доктор, незаконно выводивший людей из запоя
21.12.2016 10:24 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 21 декабря. Сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Партизанского РУВД Минска задержан 35-летний врач одного из столичных медицинских центров, который незаконно выводил людей из запоя, выезжая к ним домой.
Официально мужчина работал в медцентре и занимался выводом людей из запоя, а неофициально — брал заказы на снятие похмелья. При проведении данной процедуры использовал препарат "Дазепам", который обладает психотропным эффектом. Сотрудники медицинского центра не знали о занятии коллеги.
Доктора задержали на одном из визитов в доме по улице Щербакова. В ходе личного обыска у него было обнаружено и изъято 8 ампул, 21 таблетка и 2 шприца с "Дазепамом".
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 21 декабря. Сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Партизанского РУВД Минска задержан 35-летний врач одного из столичных...
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