﻿﻿ В посольстве Германии в Минске открыта книга соболезнований в связи с терактом в Берлине. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В посольстве Германии в Минске открыта книга соболезнований в связи с терактом в Берлине

21.12.2016 11:51 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 21 декабря. В посольстве Германии в Минске открыта книга соболезнований в связи с терактом в Берлине.

Как сообщает пресс-служба дипмиссии,ФРГ, оставить запись в книге соболезнований можно 21 декабря с 14.00 до 17.00, 22 декабря с 10.00 до 16.00 и 23 декабря с 10.00 до 14.00. Посольство находится по адресу улица Захарова, 26.

Вечером 19 декабря в Берлине грузовик наехал на посетителей рождественской ярмарки. 12 человек погибли, 48 ранены. Власти Германии назвали произошедшее терактом.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 96
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 21 декабря. В посольстве Германии в Минске открыта книга соболезнований в связи с терактом в Берлине. Как сообщает пресс-служба дипмиссии,ФРГ, оставить...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Дело "черных риелторов" в Могилеве. Жертвами становились одинокие или пьющие горожане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика