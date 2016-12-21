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В посольстве Германии в Минске открыта книга соболезнований в связи с терактом в Берлине
21.12.2016 11:51 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 21 декабря. В посольстве Германии в Минске открыта книга соболезнований в связи с терактом в Берлине.
Как сообщает пресс-служба дипмиссии,ФРГ, оставить запись в книге соболезнований можно 21 декабря с 14.00 до 17.00, 22 декабря с 10.00 до 16.00 и 23 декабря с 10.00 до 14.00. Посольство находится по адресу
Вечером 19 декабря в Берлине грузовик наехал на посетителей рождественской ярмарки. 12 человек погибли, 48 ранены. Власти Германии назвали произошедшее терактом.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 21 декабря. В посольстве Германии в Минске открыта книга соболезнований в связи с терактом в Берлине. Как сообщает пресс-служба дипмиссии,ФРГ, оставить...
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