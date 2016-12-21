У администрации президента Беларуси сменился руководитель. На этот пост назначена вице-премьер страны Наталья Кочанова. Ее первым заместителем стал первый вице-президент НОК Максим Рыженков. Соответствующие кадровые решения принял Александр Лукашенко, сообщается на сайте главы государства.

Лукашенко обозначил конкретные задачи по реформированию администрации президента и ее взаимодействию с ветвями власти, в том числе на местном уровне через своих помощников, а также по оптимизации и дебюрократизации работы всего госаппарата. Кроме того, белорусский лидер поручил сосредоточить основное внимание на идеологической и кадровой работе, указано в сообщении его пресс-службы.