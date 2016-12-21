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У администрации Лукашенко сменился руководитель

21.12.2016 12:23 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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У администрации президента Беларуси сменился руководитель. На этот пост назначена вице-премьер страны Наталья Кочанова. Ее первым заместителем стал первый вице-президент НОК Максим Рыженков. Соответствующие кадровые решения принял Александр Лукашенко, сообщается на сайте главы государства.

Лукашенко обозначил конкретные задачи по реформированию администрации президента и ее взаимодействию с ветвями власти, в том числе на местном уровне через своих помощников, а также по оптимизации и дебюрократизации работы всего госаппарата. Кроме того, белорусский лидер поручил сосредоточить основное внимание на идеологической и кадровой работе, указано в сообщении его пресс-службы.

Напомним, 5 декабря Александр Косинец и Константин Мартынецкий были освобождены от должностей главы администрации Лукашенко и его первого зама соответственно в связи с переходом на другую работу.

 
 
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На этот пост назначена Наталья Кочанова. Ее первым заместителем стал Максим Рыженков.

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