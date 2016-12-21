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У администрации Лукашенко сменился руководитель
21.12.2016 12:23 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
У администрации
Лукашенко обозначил конкретные задачи по реформированию администрации президента и ее взаимодействию с ветвями власти, в том числе на местном уровне через своих помощников, а также по оптимизации и дебюрократизации работы всего госаппарата. Кроме того, белорусский лидер поручил сосредоточить основное внимание на идеологической и кадровой работе, указано в сообщении его пресс-службы.
Напомним, 5 декабря Александр Косинец и Константин Мартынецкий были
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