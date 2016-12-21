|
Наталья Кочанова назначена главой Администрации президента (обновлено)
21.12.2016 12:49 — Новости Общества | БелаПАН
Первым заместителем главы Администрации президента назначен Максим Рыженков, ранее занимавший пост помощника президента по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма. Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко поставил конкретные задачи по реформированию Администрации, поручив оптимизировать и дебюрократизировать работу этого ведомства, наладить его взаимодействие с ветвями власти, в том числе — на местном уровне посредством помощников президента. Глава государства также поручил обратить особое внимание на идеологическую и кадровую работу. Прежний глава Администрации президента Александр Косинец, занимавший это пост с 27 декабря 2014 года, а также его первый заместитель Константин Мартынецкий были освобождены от своих должностей 5 декабря "в связи с переходом на другую работу". 10 ноября Лукашенко провел совещание, во время которого подверг критике работу своей администрации. "Меня волнует главный вопрос — у вас слишком большая задолженность перед президентом по проработке кадровых вопросов. У нас и по хозяйствующим субъектам, определяющим предприятиям, фактически нет руководителей не один день и не одну неделю. Это во-первых. Во-вторых, нам следует с 1 января будущего года принципиально изменить систему и стиль работы Администрации президента", — сказал Лукашенко. Обращаясь к Косинцу, он сообщил: "Я введу в практику, а вы возьмите на контроль заслушивание раз в квартал, допустим, руководства Администрации, которое придет ко мне и доложит какие-то новые идеи. Не просто скользить по наклонной, а идеи. Приму я их или нет — это уже мое дело и мое право, но идеи эти должны быть — земные, приземленные, непричесанные. Эти идеи должны быть от конкретных людей. Причесывать их на уровне главы Администрации и заместителей нельзя. В противном случае всякое творчество и свобода действий исчезают у государственного служащего". Наталья Кочанова родилась 25 сентября 1960 года в Полоцке (Витебская область). В 1982 году окончила Новополоцкий политехнический институт имени ЛКСМБ (сейчас Полоцкий государственный университет) и начала работать на полоцком "Водоканале". На этом предприятии Кочанова сменила несколько должностей — оператора пульта управления, инженера по технике безопасности, инженера производственно-технического отдела. С 1995 года по 2002-й работала на предприятии "Жилищно-коммунальное хозяйство Полоцка" в качестве инженера, ведущего инженера и исполняющей обязанности начальника производственно-технического отдела этой организации. В течение пяти лет до 2007 года работала в Полоцком горисполкоме на должностях начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и заместителя председателя по капитальному строительству и ЖКХ. В 2006 году Кочанова окончила Академию управления при президенте. В 2007 году стала председателем Новополоцкого горисполкома, который возглавляла до конца 2014 года. 27 декабря 2014 года была назначена заместителем премьер-министра Беларуси. Замужем, есть две дочери.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первым заместителем главы Администрации президента назначен Максим Рыженков, ранее занимавший пост помощника президента по вопросам физической культуры, спорта...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии