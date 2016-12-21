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Первая женщина во главе президентской администрации. Чем отличилась и запомнилась Наталья Кочанова
21.12.2016 13:14 — Новости Общества | Tut.by
Наталья Кочанова, в прошлом мэр Новополоцка и вице-премьер по социальным вопросам, пошла на повышение. Она
Наталье Кочановой
В 2002 году Кочанова ушла на административную работу в Полоцкий горисполком. Сначала была руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, а уже через пять лет доросла до должности мэра. Правда, руководить ее поставили в соседний горисполком — Новополоцкий. Кочанова возглавляла «очень противоречивый», по выражению президента, город Новополоцк 7 лет, а затем совершила головокружительный карьерный рывок.
В конце 2014 года, когда Александр Лукашенко сменил правительство перед президентскими выборами, главу райцентра пригласили в Минск. Наталья Кочанова
Вскоре после назначения Кочановой Лукашенко
— Я сначала папку с ее кандидатурой отложил. Но потом все изучил, понял, что люди о ней хорошо говорят. Она естественным путем пришла на эту должность, честно выполняя свою работу ранее, — отметил Лукашенко.
В правительстве Кочанова курировала социальную сферу. При ней был разработан недавний проект повышения зарплат учителям. Напомним, в августе президент
— Ситуация с материальным обеспечением учительства дальше нетерпима, поэтому давайте учителя нагрузим настолько, насколько он должен быть загружен, но будем платить достойную зарплату, — заявил Лукашенко.
Президентское поручение выполнили быстро. Уже к концу августа Кочанова
— Я вам так скажу: если учитель работает и имеет соответствующую категорию, еще хочет заниматься кружковой работой, то у этого учителя может быть зарплата и 7, и 8, и 10 млн. Причем это цифры и статистика, которые называю не я. Это цифры, которые озвучивали мне сами преподаватели, когда я у них это спрашивала, — говорила вице-премьер.
Она признавала, что у молодых учителей зарплаты невысокие, и такие кадры надо материально мотивировать —
— Вот приходит молодой тренер на зарплату 1,3 миллиона. Ну что поделать, такая зарплата! Вообще-то человек, закончивший школу, четко должен представлять, какая зарплата его ждет на месте тренера низового звена. Рассчитывать на то, что там его настигнут огромные финансовые бонусы, вряд ли стоит, — заявила Кочанова в феврале 2016 года.
(Будет дополнено)
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TUT.BY вспоминает биографию первой женщины, достигшей таких карьерных высот в Беларуси.
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