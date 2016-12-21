Наталья Кочанова, в прошлом мэр Новополоцка и вице-премьер по социальным вопросам, пошла на повышение. Она стала главой Администрации президента , сменив на этом посту другого выходца из Витебской области — врача Александра Косинца. TUT.BY вспоминает биографию первой женщины, достигшей таких карьерных высот в Беларуси.



Наталья Кочанова. Фото: пресс-служба правительства Беларуси

Наталье Кочановой 56 лет . Она родилась в Полоцке, училась в Новополоцке и построила карьеру в этих двух городах. Начинала Кочанова оператором пульта управления на полоцком «Водоканале», позже работала инженером в Полоцком ЖКХ, где работала еще 7 лет.

В 2002 году Кочанова ушла на административную работу в Полоцкий горисполком. Сначала была руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, а уже через пять лет доросла до должности мэра. Правда, руководить ее поставили в соседний горисполком — Новополоцкий. Кочанова возглавляла «очень противоречивый», по выражению президента, город Новополоцк 7 лет, а затем совершила головокружительный карьерный рывок.

В конце 2014 года, когда Александр Лукашенко сменил правительство перед президентскими выборами, главу райцентра пригласили в Минск. Наталья Кочанова стала вице-премьером и одновременно первой в Беларуси женщиной, которой доверили столь высокий пост в правительстве.

Вскоре после назначения Кочановой Лукашенко признался , что нового вице-премьера «близко не знал». Ее кандидатуру предложили силовики. Так как Кочанова была членом Совета Республики, президент посоветовался с Владимиром Андрейченко, на тот момент спикером Палаты представителей.

— Я сначала папку с ее кандидатурой отложил. Но потом все изучил, понял, что люди о ней хорошо говорят. Она естественным путем пришла на эту должность, честно выполняя свою работу ранее, — отметил Лукашенко.



Наталья Кочанова на субботнике. Фото: www.government.by

В правительстве Кочанова курировала социальную сферу. При ней был разработан недавний проект повышения зарплат учителям. Напомним, в августе президент возмутился , что педработники получают мизер.

— Ситуация с материальным обеспечением учительства дальше нетерпима, поэтому давайте учителя нагрузим настолько, насколько он должен быть загружен, но будем платить достойную зарплату, — заявил Лукашенко.

Президентское поручение выполнили быстро. Уже к концу августа Кочанова рассказала , что опытным педагогам начнут доплачивать за дополнительные услуги. К слову, примерно за полгода до этого вице-премьер назвала среднюю зарплату учителя по стране — 5,6 миллиона (старыми) — «неплохим уровнем»

— Я вам так скажу: если учитель работает и имеет соответствующую категорию, еще хочет заниматься кружковой работой, то у этого учителя может быть зарплата и 7, и 8, и 10 млн. Причем это цифры и статистика, которые называю не я. Это цифры, которые озвучивали мне сами преподаватели, когда я у них это спрашивала, — говорила вице-премьер.

Она признавала, что у молодых учителей зарплаты невысокие, и такие кадры надо материально мотивировать — как и молодых медиков . При этом начинающим тренерам в СДЮШОР, которые жаловались на низкие заработки, вице-премьер советовала смириться:

— Вот приходит молодой тренер на зарплату 1,3 миллиона. Ну что поделать, такая зарплата! Вообще-то человек, закончивший школу, четко должен представлять, какая зарплата его ждет на месте тренера низового звена. Рассчитывать на то, что там его настигнут огромные финансовые бонусы, вряд ли стоит, — заявила Кочанова в феврале 2016 года.



Наталья Кочанова и министр информации Лилия Ананич. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

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