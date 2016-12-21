Белорусы говорят, что россияне больше других иностранцев любят приезжать в Минск – может быть, для них это способ ностальгии по Советскому Союзу, наряду с просмотром «Иронии судьбы»? Ведь самое распространенное описание города от жителей России: «Как в СССР – дешево, чисто, спокойно». Однако в Беларуси есть еще масса интереснейших мест, которым можно посвятить не то что несколько праздничных дней, но даже целый летний отпуск.

За свою историю белорусские земли входили в состав Древнерусского государства, Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, затем Российской Империи и СССР. Здесь есть чудесные замки, Беловежская пуща с зубрами, легендарный Брест, трагическая Хатынь, богатая на культурные достопримечательности Гродненщина. Если вы не хотите провести Новый год за столом, но и свободных финансов не так уж и много, Беларусь – это вариант отдохнуть интересно.

Новый год – праздник семейный

«В целом у нас все происходит так же, как в России: большинство сидит до 12 ночи дома, некоторые лицом в салате, – иронично отмечает минчанка Анна Тимошенко. – А после полуночи начинаются походы по друзьям, родственникам и соседям. Те, кто помоложе, собираются своими компаниями у кого-то дома, или снимают коттедж, или идут куда-то (это уже совсем редкость, на самом деле). В Беларуси Новый год в 99% семей – именно семейный праздник, «как встретишь (с кем), так и проведешь». Поэтому будь добр, студент, до 12 посиди с мамой и папой, а потом иди, куда хочешь».

Прогулка по Минску

Если приехать в город хотя бы утром 31 декабря, стоит потратить время на прогулку по центру города. Загляните в Красный костел на площади Независимости – это католический храм был построен дворянином Эдвардом Войниловичем в начале ХХ века в честь его умерших детей и получил имя святых Симеона и Елены. Храм очень красив и уютен, особенно зимой. Кстати, рядом располагается Дом Правительства.