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СК: топ-менеджер крупного предприятия задержан в Витебске

21.12.2016 13:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек — Sputnik. Правоохранительные органы по подозрению в получении взяток задержали заместителя директора одного из крупных предприятий Витебской области, сообщили в СК.

СК: топ-менеджер крупного предприятия задержан в Витебске
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Идет расследование уголовного дела по ч.2 ст.430 (получение взятки повторно) УК, которое возбужденно в отношении заместителя директора одного из крупных предприятий Витебской области", — сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

По ее словам, уже установлено несколько эпизодов получения взяток, сейчас выясняются обстоятельства, при которых были получены деньги.

"Обвиняемый под стражей", — сказала Сахарова.

Во время обысков у него по месту жительства нашли огнестрельное оружие, он является охотником, законодательство в этом случае нарушено не было, сказала Сахарова.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время обысков у него по месту жительства нашли огнестрельное оружие, он является охотником, нарушения законодательства в данном случае не было, отметили в СК.

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