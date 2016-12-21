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Лукашенко сменил начальника своей службы безопасности

21.12.2016 13:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек – Sputnik. Президент Беларуси назначил нового начальника Службы безопасности: Виктора Шинкевича на этом посту сменил Андрей Павлюченко, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе главы государства.

До назначения на новую должность Павлюченко работал в данной структуре на должности начальника управления. По поводу этого решения президент отметил, что новый глава СБ является опытным человеком, которого отличает железная исполнительность.

"Тут (с Павлюченко — Sputnik) надо брать пример. У нас этого не хватает не столько в Службе безопасности, сколько в других подразделениях", — отметил Лукашенко.

Президент также высказался относительно работы СБ, подчеркнув, что в данном вопросе ее сотрудники не должны допускать излишеств, в частности во время посещения главой государства публичных мероприятий.

"Если вы начинаете где-то людей излишне отталкивать — понятно, охрана, безопасность, — но надо знать, что каждый человек хочет видеть своего Президента", — заявил Лукашенко. По его словам СБ должна работать очень аккуратно и профессионально.

Павлюченко сменил на посту начальника Службы безопасности Виктора Шинкевича — бывшего сотрудника КГБ, который бал назначен на эту должность в октябре 2014 года.

 
Теги: Минск
 
 
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До назначения на новую должность Павлюченко работал начальником одного из управлений службы.

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