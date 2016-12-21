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В Молодечно судят 22-летнего водителя за смерть школьницы на уборке картошки
21.12.2016 14:06 — Новости Общества | Tut.by
В суде Молодечненского района слушается дело в отношении 22-летнего водителя грузовика, под колесами которого осенью во время уборки картофеля погибла 13-летняя школьница. Водитель рассказал, что не видел школьницу во время движения задним ходом. А мама девочки объяснила, откуда у той в ушах могла оказаться вата.
Обвиняемый — 22-летний водитель ОАО «Холхлово» Павел Цыбин. Он
Две минуты прокурор зачитывал описание тяжелых травм, от которых умерла девочка.
По мнению стороны обвинения, после загрузки картофеля водитель, имея реальную возможность наблюдать в зеркала заднего вида отделившуюся от остальных детей школьницу, начал движение задним ходом по наезженной колее. Он проявил невнимательность и не обратился за помощью к взрослым, чтобы те сигнализировали о ситуации позади машины.
— Имея техническую возможность, он не принял меры, в том числе к снижению скоростного режима (…) вплоть до остановки транспортного средства, — зачитал обвинение прокурор Святослав Титович.
Сама девочка, в силу «отсутствия жизненного опыта», не могла правильно оценить угрозу.
— Я полностью признаю свою вину и хочу попросить у родителей прощения. Мне с этим грузом всю жизнь ходить. Я знаю, девочку не вернешь… — сказал в начале суда обвиняемый Павел Цыбин.
Известно, что у молодого человека около 2 лет водительского стажа, в организации за рулем МАЗ проработал больше года. В прошлом были нарушения за техосмотр и непристегнутый ремень безопасности.
29 сентября руководство отправило его на поле неподалеку — помогать другому СПК, ОАО «Восход-Агро». В кузов его грузовика люди ссыпали собранный картофель.
— Примерно в час дня закончили, я вылез посмотрел, что загружено. Слезли рабочие, помощница бригадира сказала, что никого нет и можно ехать. Я посигналил один раз. Начал ехать задним ходом, примерно 10 км/ч, — рассказал Павел Цыбин. Скорость, к слову, подтверждается данными из материалов дела — 9,9 км/ч.
По его словам, он смотрел в зеркала заднего вида: за грузовиком никого не было. До ближайшей группы людей сбоку было примерно метров 20−30.
- Я чуть больше в левое зеркало смотрел, потому что там было больше людей. (…) Ничего обзору поля не мешало, и погода тоже. (…) С моей стороны было открыто окно, справа нет — ветер дул, — ответил обвиняемый на вопрос судьи, какие он предпринял меры, чтобы избежать трагедии.
Проехав некоторое расстояние, он услышал крики людей: несколько мгновений назад он наехал на девочку. Прокурор уточнил: почему решил выезжать с поля задним ходом, а не развернуть машину?
— Нам говорили не топтать грядки картошки [неубранные, рядом]. (…) Это было сказано как почти «не разрешено» [разворачиваться]. (…) Я сам из деревни, и везде люди никогда не разворачивались по картошке, — объяснял водитель.
По его словам, распахивали два ряда через два. В итоге нетронутыми оставались ряды под машиной и через ряд по бокам. Проехать вперед тоже не мог — там люди еще убирали картофель.
Сдавая задним ходом, говорит обвиняемый, он подал несколько звуковых сигналов, в том числе один длинный. Никто об опасности ему не сообщил вплоть до наезда. При этом водитель признался: двигался не поступательно, а непрерывно и на одной скорости.
— Вы имели возможность попросить кого-то из взрослых стоять и сигнализировать? — уточнил судья Алексей Иршин.
— Да. Но ведь у каждого работа, и не каждый захочет ходить по полю за автомобилем. Просить об этом кого-то я не пробовал.
К слову, в начале процесса защитник обвиняемого Морозова просила приобщить к делу различные документы, в том числе ходатайство от коллег Павла Цыбина о назначении ему минимального наказания. И готовности принять на работу после разбирательства.
Дальше в суде заслушали потерпевшую по делу, маму девочки, Юлию Попченю. О трагедии она узнала… от одноклассников дочери, которые через час-полтора после случившегося приехали к семье домой. Дети привезли рюкзак школьницы.
— Водителя я лично не видела. Из его колхоза приходили две женщины, дали конверты и просили прощения. Я сказала, что бог простит, — вспоминает мама 13-летней Виктории Попчени. По словам обвиняемого, он передал 10 млн рублей «старыми», часть суммы брал взаймы у знакомых.
Адвокат обвиняемого уточнила одну существенную деталь: по словам свидетелей, у девочки в ушах видели вату. Оказалось, что у школьницы периодически был гнойный отит правого уха. Но момент происшествия обострения не было, добавила мама, а если бы дочь чувствовала себя плохо, то на поле однозначно не поехала.
— Она все слышала хорошо. (…) Тепло оделась, я еще отдала ей свою рабочую робу со светоотражающими элементами. Платок тоже дала — но она его не носила, нашли в рюкзаке. (…) Да, вату она могла положить в ухо, но это не мешало ей общаться. (…) Это была рекомендация от врачей — если ветер. Всегда вату с собой носила.
Однако в суде так доподлинно и не выяснили: была тогда в ушах девочки вата или нет.
Юлия Попченя добавила, что семья решила не заявлять к водителю иска о возмещении материального или морального вреда.
В суде выслушали и свидетелей по делу. Один из работавших на поле мужчин вспомнил:
— Девочка одна шла, быстрым шагом. Как шла, так и шла [не оглядываясь]. По отношению к автомобилю боком, — рассказал очевидец. По его мнению, школьница могла увидеть машину. — Но может задумалась? (…) Думал, она отойдет, а не прямо под машину. Все произошло в мгновение, рядом люди были, но они не среагировали.
Вторым свидетелем выступила учитель Ольга Завадская из СШ № 11 города Молодечно. С еще одной коллегой она сопровождала учеников на поле. Говорит, о каких-то проблемах со здоровьем школьницы она не знала.
- Но Вика иногда переспрашивала. Я как учитель языка не обратила на это внимание: бывает, что не понимают ребята и переспрашивают.
Трагедия случилась после окончания работ на поле, когда присутствующим разрешили взять с собой по ведру картофеля. По словам учителя, кто-то из детей прошел вперед, кто-то отставал сзади. «Чтобы никто не остался», она была с последними, при этом грузовика рядом не видела, а дети на поле из разных школ смешались между собой и уследить было тяжело. Момент наезда она не видела.
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Водитель рассказал, что не видел школьницу во время движения задним ходом. А мама девочки объяснила, откуда у ребенка в ушах могла оказаться вата.
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