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На месте газпромовской елки в Минске появилась необычная конструкция от сотового оператора

21.12.2016 16:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Необычная новогодняя елка появилась у Белгосфилармонии на проспекте Независимости несколько дней назад. Внимание минчан она привлекла из-за необычного украшения — красной шапки, желтых очков и бороды в стиле Санта Клауса. Мы узнали, кто заказчик проекта, расположенного на месте, где последние два года стояла елка белорусской «дочки» «Газпрома».


Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Как нам пояснили в «Минскрекламе», заказчик проекта — компания МТС. С предложением к предприятию обратилась администрация Советского района. Кстати, это единственный проект новогодней елки в Минске, заказчиком которого является негосударственное предприятие.

При оформлении компания руководствовалась эскизом детского рисунка Анастасии Левицкой из деревни Саска Липка Минской области. Девочка победила в конкурсе «Новогодняя елка моей мечты» на сайте МТС, куда дети прислали больше 300 изображений. Лучший эскиз выбирали пользователи. По представлениям девочки, новогодняя елка с бородой, в шапке Санты и желтых очках мчится с заснеженной горы на лыжах вручать подарки.


Изображение с сайта mts.by

Как пояснили руководители проекта, 16-метровая искусственная елка все еще находится в процессе монтажа. 21 декабря рабочие УП «Мингорсвет» настраивали освещение, скоро у конструкции появятся лыжи, варежки, другие украшения и ограждение. Торжественное открытие состоится в пятницу, 23 декабря, в 12.00 с участием администрации района, победительницы конкурса рисунка и компании мобильного оператора.

Напомним, до этого два года подряд искусственную ель у филармонии ставила белорусская «дочка» «Газпрома». «В этом году мы решили отдохнуть», — пояснили нам в компании «Газпром трансгаз Беларусь».

 
Теги: Минск
 
 
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Мы узнали, кто заказчик проекта и как выбирали оформление для елки.

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