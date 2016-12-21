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Игорь Демиденко назначен первым зампредом Госвоенпрома
21.12.2016 18:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек – Sputnik. Экс-начальник главной военной инспекции ВС Беларуси Игорь Демиденко назначен первым заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 21 декабря.
"Игорь Демиденко назначен первым заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси", – говорится в сообщении пресс-службы.
Там также отмечается, что одновременно он освобожден от должности начальника главной военной инспекции Вооруженных Сил.
Демиденко служил в инспекции с декабря 2014 года. До этого он был командующим войсками Северо-западного оперативно-тактического командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси.
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Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 21 декабря.
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