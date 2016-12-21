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Игорь Демиденко назначен первым зампредом Госвоенпрома

21.12.2016 18:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек – Sputnik. Экс-начальник главной военной инспекции ВС Беларуси Игорь Демиденко назначен первым заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщили Sputnik в среду в пресс-службе главы государства.

Игорь Демиденко назначен первым зампредом Госвоенпрома
© Sputnik / Виктор Толочко
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Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 21 декабря.

"Игорь Демиденко назначен первым заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси", – говорится в сообщении пресс-службы.

Там также отмечается, что одновременно он освобожден от должности начальника главной военной инспекции Вооруженных Сил. 

Демиденко служил в инспекции с декабря 2014 года. До этого он был командующим войсками Северо-западного оперативно-тактического командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси. 

 
Теги: Минск
 
 
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Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 21 декабря.

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