Иск о защите деловой репутации подало УВД Могоблисполкома на администратора паблика социальной сети «ВКонтакте». По мнению милиции, опубликованный им опрос носил «клеветнический и провокационный характер, указывающий на взяточничество в рядах сотрудников ГАИ».



21 ноября в группах «Могилев Live», «Могилев Real» и «Бобруйск Live» появился анонимный опрос. Пользователей сетей спросили, какую сумму денег они давали сотрудникам ГАИ Могилевской области. И предложили варианты ответов: «менее 5 долларов», «101 и более долларов», «Я вопросы без денег решал», «Не сталкивался с ГАИ Могилевской области», «Я не водитель» и др.

— Данная информация, носящая негативный, клеветнический и провокационный характер, указывающая на взяточничество в рядах сотрудников ГАИ ОВД области, получила общественный резонанс и причинила вред деловой репутации службы ГАИ и УВД в целом. В опросе приняло участие не менее 1700 пользователей, при этом возможность так или иначе ознакомиться с его содержанием имел каждый из подписчиков сообщества (65 921 пользователь «Могилев live» и 45 545 — «Могилев real»), получив уведомления в новостях, — говорится в исковом заявлении УВД.

В иске за подписью старшего инспектора по правовому обеспечению оперативного отделения штаба УВД Мартыновой говорится, что установлен инициатор и автор опроса — администратор указанных сообществ Александр Ирхо, который позже опрос удалил.

Сведения, распространенные Ирхо, в УВД считают порочащими, так как они «умаляют честь и достоинство сотрудников ГАИ в общественном мнении и мнении граждан с точки зрения соблюдения законов и норм морали».

Могилевская милиция хочет, чтобы Ирхо написал опровержение и публично извинился за распространение информации.



Фото: vk.com/ilovemogilev

Сегодня в суде Ленинского района Могилева состоялось первое заседание. Ирхо указал на то, что милиция допустила в иске смешение двух понятий — защита деловой репутации юрлица и защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина. УВД — юридическое лицо, а это уже дает основания в иске отказать.

Ответчик также уточнил, что в опросе нет ни слова о взятке — речь идет о деньгах. А сотрудники ГАИ, например, могут взимать штраф на месте.

Ирхо называет некорректным понятие «негативная информация», которую употребляет истец, а исковые требования — неконкретными, так как непонятно, какое именно опровержение УВД требует напечатать.



Фото из личного архива Александра Ирхо.

В комментарии TUT.BY Александр Ирхо сказал, что судья не раз предлагала сторонам заключить мировое соглашение. Представители УВД были согласны, если ответчик выполнит их требования.

— Я отказался от мировой, потому что не понимаю, что нужно опровергать и за что извиняться, — пояснил Ирхо.

Он попросил прекратить делопроизводство и отказать в исковых требованиях. Однако слушание продолжится.