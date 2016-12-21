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Рождественские рынки в Берлине огородят бетонными блоками
21.12.2016 19:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 дек – Sputnik. Некоторые рождественских рынков в Берлине в целях безопасности будут огорожены бетонными блоками, заявила официальный представитель полиции столицы Германии.
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"Это нужно для дополнительной защиты людей", – заявила она, слова представителя полиции цитирует агентство
Бетонные блоки уже установлены вокруг рождественской ярмарки на площади Потсдамерплац, аналогичные меры будут приняты у Бранденбургских ворот, где проходят крупнейшие в Германии рождественские и новогодние гуляния.
Вечером в понедельник грузовик
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Блоки уже установлены вокруг рождественской ярмарки на площади Потсдамерплац, аналогичные меры будут приняты у Бранденбургских ворот.
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