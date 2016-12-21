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Рождественские рынки в Берлине огородят бетонными блоками

21.12.2016 19:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек – Sputnik. Некоторые рождественских рынков в Берлине в целях безопасности будут огорожены бетонными блоками, заявила официальный представитель полиции столицы Германии.

Рождественские рынки в Берлине огородят бетонными блоками
© Инфографика
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"Это нужно для дополнительной защиты людей", – заявила она, слова представителя полиции цитирует агентство dpa.

Бетонные блоки уже установлены вокруг рождественской ярмарки на площади Потсдамерплац, аналогичные меры будут приняты у Бранденбургских ворот, где проходят крупнейшие в Германии рождественские и новогодние гуляния.

Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным СМИ, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". МВД ФРГ заявило, что по делу есть подозреваемый, он находится во всеевропейском розыске.

 
Теги: Минск
 
 
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Блоки уже установлены вокруг рождественской ярмарки на площади Потсдамерплац, аналогичные меры будут приняты у Бранденбургских ворот.

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