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В католическое Рождество на границе с Литвой откроются пункты упрощенного пропуска

21.12.2016 19:26 — Новости Общества | Tut.by  
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В период празднования католического Рождества граждане, постоянно проживающие на приграничной территории, смогут пересечь границу с Литвой в пунктах упрощенного пропуска. Подробности сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

24, 25 и 26 декабря с 10.00 до 17.00 будет осуществляться пропуск граждан в пешем порядке через пункт упрощенного пропуска «Кемелешки» Островецкого района (Гродненская область).

26 декабря с 9.00 до 20.00 будут пропускать граждан в пешем порядке через пункт упрощенного пропуска «Лынтупы» Поставского района (Витебская область).

При себе нужно иметь паспорт с визой сопредельного государства и документ, подтверждающий постоянное проживание на приграничной территории. Напомним, через упрощенные погранпереходы разрешено перемещать товары (вещи) для личного пользования, предусмотренные специальным перечнем. Дополнительную информацию граждане могут получить круглосуточно по телефону: 8 (01592) 9−33−01.

 
 
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Такими пунктами смогут воспользоваться граждане, постоянно проживающие на приграничной территории.

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