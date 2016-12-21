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В католическое Рождество на границе с Литвой откроются пункты упрощенного пропуска
21.12.2016 19:26 — Новости Общества | Tut.by
В период празднования католического Рождества граждане, постоянно проживающие на приграничной территории, смогут пересечь границу с Литвой в пунктах упрощенного пропуска. Подробности
24, 25 и 26 декабря с 10.00 до 17.00 будет осуществляться пропуск граждан в пешем порядке через пункт упрощенного пропуска «Кемелешки» Островецкого района (Гродненская область).
26 декабря с 9.00 до 20.00 будут пропускать граждан в пешем порядке через пункт упрощенного пропуска «Лынтупы» Поставского района (Витебская область).
При себе нужно иметь паспорт с визой сопредельного государства и документ, подтверждающий постоянное проживание на приграничной территории. Напомним, через упрощенные погранпереходы разрешено перемещать товары (вещи) для личного пользования, предусмотренные
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Такими пунктами смогут воспользоваться граждане, постоянно проживающие на приграничной территории.
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