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Сморгонские пограничники задержали семерых кубинцев, которые шли в Европу за лучшей жизнью
21.12.2016 19:29 — Новости Общества | Tut.by
Ночью 21 декабря пограничники получили сообщение о попытке нарушения границы. Группа неизвестных граждан двигалась вдоль железной дороги в сторону государственного рубежа. Люди не подозревали, что каждый их шаг уже отслеживается сложной системой видеонаблюдения. Об этом
Двоих граждан удалось задержать на месте, остальные бросились врассыпную. Нелегалов помогла отыскать служебная собака.
«Нарушителями пограничного законодательства являются семеро граждан Кубы возрастом 25−30 лет. Среди них были три девушки. Латиноамериканцы признались, что нарушить границу решились с целью поиска лучших условий жизни в странах Европейского Союза», — рассказали в пресс-службе ГПК.
В отношении иностранцев начат административный процесс по ст. 23.29 КоАП (Умышленное незаконное пересечение границы). Максимальная санкция статьи — штраф в размере до 50 базовых величин с депортацией или без.
В 2016 году на участке ответственности Сморгонской пограничной группы было задержано 125 незаконных мигрантов. Согласно справке ГТК, десятки застав уже оснащены современными средствами охраны границы.
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Теперь им грозит наказание вплоть до штрафа и депортации.
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