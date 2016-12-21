﻿﻿ Сморгонские пограничники задержали семерых кубинцев, которые шли в Европу за лучшей жизнью. 21.by
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Сморгонские пограничники задержали семерых кубинцев, которые шли в Европу за лучшей жизнью

21.12.2016 19:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Ночью 21 декабря пограничники получили сообщение о попытке нарушения границы. Группа неизвестных граждан двигалась вдоль железной дороги в сторону государственного рубежа. Люди не подозревали, что каждый их шаг уже отслеживается сложной системой видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.


Фото от пресс-службы Госпогранкомитета

Двоих граждан удалось задержать на месте, остальные бросились врассыпную. Нелегалов помогла отыскать служебная собака.

«Нарушителями пограничного законодательства являются семеро граждан Кубы возрастом 25−30 лет. Среди них были три девушки. Латиноамериканцы признались, что нарушить границу решились с целью поиска лучших условий жизни в странах Европейского Союза», — рассказали в пресс-службе ГПК.

В отношении иностранцев начат административный процесс по ст. 23.29 КоАП (Умышленное незаконное пересечение границы). Максимальная санкция статьи — штраф в размере до 50 базовых величин с депортацией или без.

В 2016 году на участке ответственности Сморгонской пограничной группы было задержано 125 незаконных мигрантов. Согласно справке ГТК, десятки застав уже оснащены современными средствами охраны границы.

 
 
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