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«Обновление»: Лукашенко реформирует администрацию президента
21.12.2016 19:19 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Глава Беларуси Александр Лукашенко рассказал о предстоящей
Главой администрации президента Беларуси стала первая и единственная в стране женщина-вице-премьер Наталья Кочанова. На этом посту она курировала социальные вопросы, а до этого семь лет была мэром Новополоцка. Теперь ее первоочередная задача - реформировать госаппарат, который уменьшится вполовину. Глава государства сократит число своих помощников. Президент намерен также поднять статус госслужащего в Беларуси.
«Нам надо реформировать спокойно и разумно, именно реформировать, уже даже не совершенствовать Администрацию Президента. Суть всего называется одним словом «обновление». Я не хочу сказать, что обновление - это опыт, омоложение. Обновление - кто хочет работать, пусть в 80 лет, пусть приходит и работает. Если он совсем молодой человек и способен, пожалуйста, приходи и работай», - пояснил Александр Лукашенко.
Сегодня же Лукашенко
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Александр Лукашенко назначил главой администрации президента Беларуси первую и единственную в стране женщину-вице-премьера Наталью Кочанову.
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