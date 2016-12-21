Глава Беларуси Александр Лукашенко рассказал о предстоящей реформе в администрации президента. Соответствующие заявления глава государства сделал, принимая кадровые решения о назначении руководства ведомства.

Главой администрации президента Беларуси стала первая и единственная в стране женщина-вице-премьер Наталья Кочанова. На этом посту она курировала социальные вопросы, а до этого семь лет была мэром Новополоцка. Теперь ее первоочередная задача - реформировать госаппарат, который уменьшится вполовину. Глава государства сократит число своих помощников. Президент намерен также поднять статус госслужащего в Беларуси.

«Нам надо реформировать спокойно и разумно, именно реформировать, уже даже не совершенствовать Администрацию Президента. Суть всего называется одним словом «обновление». Я не хочу сказать, что обновление - это опыт, омоложение. Обновление - кто хочет работать, пусть в 80 лет, пусть приходит и работает. Если он совсем молодой человек и способен, пожалуйста, приходи и работай», - пояснил Александр Лукашенко.

Сегодня же Лукашенко назначил главу Службы безопасности. Им стал начальник управления этой же структуры Андрей Павлюченко.