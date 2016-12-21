В среду, 21 декабря, в интернете появилась интерактивная карта центра Минска, которую можно разукрашивать онлайн. Проект совместно создали белорусский художник Митя Писляк и агентство Red Graphic. Мы узнали, как работает новый развлекательный сервис и как карту для разукрашивания можно бесплатно получить в печатном варианте.





Карта центра столицы, которую можно разукрашивать онлайн, размещена на специально созданном ресурсе mmmmapa.by . Принцип его работы следующий: вы выбираете нужный цвет и разукрашиваете элементы городской среды. Одновременно с вами это могут делать и все остальные, кто в это же время находится на сайте. Таким образом, картинка на мониторе может постоянно меняться.

Создатели проекта рисовали не точную карту, а только самые запоминающиеся объекты в границах от Немиги до Галереи «Ў» и от Дворца спорта до улицы Октябрьской. На карте также изобразили различных персонажей: пчел, бобров, бразильских танцовщиц, автозак, Марата Казея и даже Дарью Домрачеву с детской коляской, которых тоже можно разукрасить. Например, в среду вечером кто-то покрыл почти все красным цветом, но у вас есть все шансы это исправить.





«Я не рабіў тэхнічную схему для турыста. Гэта не дакладная геаграфія, але паэтычная псіхагеаграфія. То-бок маляваліся запамінальныя і памятныя будынкі, а таксама персанажы. Напрыклад, Гадзіла. Гэта мой любімы герой тут. Вобраз адлюстроўвае дух свабоды і непрадказальнасць, магчымасць быць тым, кім хочацца. Але самае галоўнае ў мапе — калектыўнае размалёўванне, акт адначасовага мастацкага ўзаемадзеяння незнаёмцаў. Гэта той досвед, што не купіш ні за якія грошы», — рассказывает автор карты, художник Митя Писляк.

Карту для разукрашивания также можно будет бесплатно заказать в бумажном варианте формата А-0. Для этого нужно нажать кнопку «Хачу мапу» в нижнем правом углу на все том же ресурсе mmmmapa.by. Далее необходимо ввести в пустое поле свой электронный адрес и вам ответят, когда и где можно будет получить свою карту. Планируется, что тираж в 3−5 тысяч экземпляров будет готов к концу января.



