В Минске состоялось девятое заседание Военного комитета ОДКБ. В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа, начальники генеральных штабов вооружённых сил Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, заместители начальников генеральных штабов вооружённых сил Кыргызской Республики, Российской Федерации, начальник Объединённого штаба ОДКБ.





Открывая заседание Военного комитета, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев поприветствовал всех участников, а также поздравил генерал-лейтенанта Мовсеса Акопяна с назначением на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения.

Напомним: в соответствии с протокольным решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, подписанным 14 октября нынешнего года в Ереване, председательство в организации в 2016–2017 годах передано Беларуси. В связи с этим генерал-майору Олегу Белоконеву был вручен переходящий знак председательствования в Военном комитете ОДКБ.

Вопросы, обсуждаемые в тот день, касались вызовов и угроз военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ, создания Центра кризисного реагирования ОДКБ, совершенствования системы совместной подготовки органов управления и формирования сил и средств системы коллективной безопасности организации. Кроме того, участники форума подвели итоги проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки органов военного управления и формирования сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2016 году, обозначили планируемые на следующий год мероприятия.





Выступая перед представителями средств массовой информации, генерал-майор Олег Белоконев отметил: по всем обсуждаемым вопросам, в том числе по дальнейшему развитию системы управления ОДКБ, были высказаны мнения, и они учтены.

Кроме того, генерал-майор Олег Белоконев пояснил, что комплексные учения, проводимые в рамках ОДКБ, дают возможность ознакомиться с методиками, которыми владеет каждое государство:

— Есть страны, которые принимают участие в боевых действиях, есть государства, которые шагнули вперед в информационном противоборстве. Поэтому, безусловно, в рамках Договора о коллективной безопасности отрабатывается полный комплекс мероприятий, и мы имеем возможность посмотреть, чего достигла каждая страна, изучить ее опыт, а если нужно — и принять на вооружение.

Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа добавил, что в рамках заседания Военного комитета начальники генеральных штабов стран — участниц Договора уделили большое внимание оценке военно-политической обстановки.

— Сегодня были выработаны общие позиции и подходы к оценке военно-политической обстановки, — подчеркнул он. — Это даст нам основание для дальнейшей работы в сфере совершенствования системы коллективной безопасности. Ориентируя ее на те новые элементы, которые возникают и в Восточно-Европейском регионе, и в Центрально-Азиатском регионе.

По завершении заседания и обсуждения запланированных вопросов члены Военного комитета приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 15‑летию со дня образования Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Майор Андрей Бокза, «Ваяр», фото Владимира Блинова и Дениса Малышица