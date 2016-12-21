На днях состоялся сбор с офицерами органов службы войск, начальниками подразделений военизированной и сторожевой охраны соединений, воинских частей и организаций Вооружённых Сил.





Как отметил начальник управления службы войск Вооруженных Сил полковник Владислав Будик, целью сбора является подведение итогов состояния службы войск и охранной деятельности в уходящем году, определение основных задач на 2017 год.

Владислав Михайлович подчеркнул: в Вооруженных Силах проводится целенаправленная работа по обеспечению надежной охраны военных объектов, вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, взрывчатых веществ и других материальных средств.

В 2016 году за счет применения современных технических систем и средств охраны и совершенствования способов охраны объектов подразделения военизированной и сторожевой охраны оптимизированы более чем на 150 человек.

— В текущем году основные усилия были направлены на организацию и совершенствование инженерно-технической укрепленности охраняемых объектов и прилегающей к ним территории, — отметил полковник Будик. — Командиры всех уровней ответственно подошли к выполнению поставленных задач. В соединениях и воинских частях контрольно-пропускные (контрольно-технические) пункты и прилегающие территории оборудованы устройствами принудительной остановки транспортных средств, решетчатыми (сетчатыми) тамбурами, противогранатными сетками и решетками на окнах.





Кроме того, в Вооруженных Силах продолжается оборудование ограждений административно-хозяйственных и технических территорий (объектов) армированной колючей лентой «Егоза».

Идет плановая работа по оснащению охраняемых объектов техническими системами и средствами охраны при одновременном снижении количества привлекаемого на эти цели личного состава. Всего в Вооруженных Силах на более чем 3.500 охраняемых объектах эксплуатируется 1.062 системы охраны. Только за истекший год было установлено 59 различных по своему назначению систем в 35 воинских частях и организациях Вооруженных Сил.

Развивается и совершенствуется служебное собаководство, формы и методы применения собак при выполнении различных задач. В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил охрану объектов осуществляет более 250 служебных собак, при этом отдельные объекты охраняются только четвероногими часовыми.

Наиболее качественно вопросы организации охранной деятельности, выполнения установленных требований решались в 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде (начальник команды — Сергей Щеглов), в/ч 54804 (начальник отряда — Виталий Петров), 2631‑й авиационной базе ракетного вооружения и боеприпасов (начальник отряда — Николай Сергеев), 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде (начальник отряда — Александр Ситарчук), 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде (начальник — Александр Борисов), 3609‑м артиллерийском складе боеприпасов (начальник охраны участка — Анатолий Тюрин), 46‑м арсенале (начальник отряда — Сергей Антушевич), 1562‑й зенитной технической ракетной базе (начальник охраны участка — Анатолий Задоля), 30‑й отдельной железнодорожной бригаде (начальник охраны объекта — Олег Белинский).

На сборе для офицеров и начальников подразделений военизированной и сторожевой охраны был подготовлен обзор изменений и дополнений, внесенных в нормативные правовые акты в сфере охранной деятельности в Вооруженных Силах в 2016 году.

Также особое внимание было уделено состоянию пропускного режима, выполнению мероприятий, направленных на повышение инженерно-технической укрепленности (защищенности) охраняемых объектов инженерно-техническими (инженерными) средствами, исключающими беспрепятственный проезд и проход. С участниками сбора прошли практические занятия по использованию всего спектра имеющихся инженерно-технических средств при осуществлении пропускного режима на территорию воинской части.

Были продемонстрированы действия контролера на контрольно-пропускном пункте технической территории и должностных лиц караула военизированной охраны при обнаружении попыток незаконного выноса (вывоза) материальных средств, рассмотрен порядок действий подразделений при усилении охраны и обороны баз, складов и арсеналов при возникновении чрезвычайных ситуаций, экстремистских и террористических проявлений в мирное время, особенности их применения на примере одной из воинских частей технического обеспечения.

Отдельным рассмотренным на сборе вопросом стал порядок организации службы временными караулами по сопровождению воинских эшелонов, осуществление контроля за несением ими службы в пути следования. Только в текущем году такими караулами по охране вооружения, военной и специальной техники, других материальных средств было сопровождено более 350 эшелонов.

В завершение мероприятия участники сбора обсудили вопросы совершенствования учебно-материальной базы службы войск, оснащения охраняемых объектов современными техническими системами и средствами охраны, а также возможности внедрения новых способов и методов охраны объектов.

Подполковник Геннадий Стоцкий, фото автора