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После теракта в Берлине 12 человек остаются в больницах

21.12.2016 21:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек – Sputnik. В больницах Берлина остаются 12 пациентов, которые получили тяжелые ранения 19 декабря во время теракта в центре столицы Германии, сообщили изданию Bild в городском сенате.

После теракта в Берлине 12 человек остаются в больницах
© REUTERS Axel Schmidt
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"Число погибших не увеличилось и составляет 12 человек", – сказал собеседник газеты.

По его словам, несколько пациентов в критическом состоянии.

Вечером в понедельник грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". МВД Германии заявило, что по делу есть подозреваемый, он находится в общеевропейском розыске.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации городского сената столицы Германии, состояние нескольких человек медики оценивают как критическое.

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