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Пункты упрощенного пропуска откроют на границе с Литвой на Рождество

21.12.2016 20:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек – Sputnik. Два пункта упрощенного пропуска будут открыты на предстоящих выходных на границе с Литвой, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Пункты упрощенного пропуска откроют на границе с Литвой на Рождество
© Sputnik / Виктор Толочко
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Так, с 24 по 26 декабря с 10:00 до 17:00 (по белорусскому времени) пограничники в упрощенном порядке будут пропускать граждан пешком в Литву и обратно через пункт "Кемелешки", расположенный в Островецком районе.

Кроме того, 26 декабря с 09:00 до 20:00 будет работать пункт упрощенного пропуска "Лынтупы" (Поставский район), пересечь границу в нем можно будет тоже только в пешем порядке.

В ГПК сообщили, что пропускать в Литву будут граждан, постоянно проживающих на приграничной территории. Им при себе нужно иметь паспорт с визой, а также документ, который подтверждает постоянное проживание в приграничье.

 
Теги: Минск
 
 
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Пограничники в ПП "Лынтупы" и "Кемелишки" будут пропускать в Литву только граждан, живущих в приграничье.

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