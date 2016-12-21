МИНСК, 21 дек – Sputnik. Два пункта упрощенного пропуска будут открыты на предстоящих выходных на границе с Литвой, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.



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Так, с 24 по 26 декабря с 10:00 до 17:00 (по белорусскому времени) пограничники в упрощенном порядке будут пропускать граждан пешком в Литву и обратно через пункт "Кемелешки", расположенный в Островецком районе.

Кроме того, 26 декабря с 09:00 до 20:00 будет работать пункт упрощенного пропуска "Лынтупы" (Поставский район), пересечь границу в нем можно будет тоже только в пешем порядке.

В ГПК сообщили, что пропускать в Литву будут граждан, постоянно проживающих на приграничной территории. Им при себе нужно иметь паспорт с визой, а также документ, который подтверждает постоянное проживание в приграничье.