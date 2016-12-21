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Сморгонские пограничники с помощью системы интеллектуального видеонаблюдения задержали семерых нелегалов из Кубы

21.12.2016 19:57 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 21 декабря. Сморгонскими пограничниками с помощью системы интеллектуального видеонаблюдения задержаны семеро граждан Кубы.

Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, ночью 21 декабря дежурный по пограничной заставе "Лоша" во время мониторинга участка границы зафиксировал попытку ее нарушения. Группа неизвестных лиц двигалась вдоль железнодорожного полотна в направлении госграницы, не подозревая, что находится под контролем системы видеонаблюдения. Оперативно выехавшая на место тревожная группа обнаружила нарушителей.

Двоих из них удалось задержать на месте, остальные бросились бежать. Их задержали с помощью служебной собаки.

В ходе разбирательства установлено, что нарушителями пограничного законодательства являются семь граждан Кубы 25—30 лет. Среди них были три девушки.

Латиноамериканцы признались, что нарушить границу решились с целью поиска лучших условий жизни в странах Европейского союза.

В отношении иностранцев начат процесс по ст. 23.29 КоАП (умышленное незаконное пересечение границы), максимальная ответственность по которой штраф до 50 базовых величин с депортацией или без нее.

Интеллектуальные волоконно-оптические сигнализационные комплексы активно внедряются органами пограничной службы с 2009 года. Десятки пограничных застав уже оснащены современными техническими средствами охраны границы. В 2016 году на участке ответственности Сморгонской пограничной группы были задержаны 125 незаконных мигрантов.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 21 декабря. Сморгонскими пограничниками с помощью системы интеллектуального видеонаблюдения задержаны семеро граждан Кубы. Как сообщает Государственный...

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