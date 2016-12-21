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Назначен новый первый заместитель председателя Госкомвоенпрома
21.12.2016 19:20 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 21 декабря. Игорь Демиденко назначен первым заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета и освобожден от должности начальника главной военной инспекции Вооруженных сил. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 21 декабря, сообщила пресс-служба президента.
На должности начальника главной военной инспекции ВС Демиденко работал с 22 декабря 2014 года. До этого он командовал войсками Северо-западного оперативно-тактического командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.
БелаПАН.
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Минск, 21 декабря. Игорь Демиденко назначен первым заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета и освобожден от должности начальника...
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