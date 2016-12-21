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Осужденный в России за пост в соцсети белорус Силивончик вернулся в Минск
22.12.2016 00:57 — Новости Общества | Tut.by
Гражданин Беларуси Кирилл Силивончик, отсидевший два года в Российской Федерации по обвинению в публичных призывах к терроризму за посты в социальных сетях, вернулся в Беларусь.
Въезд в Россию ему запрещен на 5 лет.
Силивончик прилетел в Минск поздно вечером 21 декабря со Москвы. Его встречали журналисты и сестра Екатерина.
Силивончик рассказал, что из изолятора для иностранцев его везли 9 часов в наручниках.
«Нормально себя чувствую, доехали без пробок. Ехали где-то 9 часов без еды, без ничего, одна остановка была. Наручники, все болит. Такие условия», — сказал он сразу после прилета.
Кирилл Силивончик говорит, что отношение к нему со стороны российских правоохранительных органов и сотрудников колонии было «уважительным».
«Отношение ко мне было уважительное, никаких пыток в отношении меня или угроз в мою сторону не было», — говорит он.
Комментировать суть своего дела и приговор Силивончик отказывается, но говорит, что никогда не думал, что такое может произойти. «Многие говорили после суда, что это было заказное, что я писал ради денег, — объясняет Кирилл. — Но ничего такого не было. Тем не менее я не думал, что за такое могут посадить и дать конкретный срок».
«Надо было быть более умным и следить, что ты себе выставляешь на страницу», — говорит Силивончик.
Он отбывал наказание в российской колонии «Сухобезводное», имеющей среди правозащитников репутацию одной из самых жестких. Однако, по словам Кирилла, теперь ситуация там поменялось.
«Это была одна из самых жестких, серьезных колоний в Нижегородской области, было много пыток в свое время. Но в то время, когда я приехал, стало немного легче, и со временем становилось все легче. Никого не избивали, относились уважительно», — рассказывает Кирилл.
«Я хочу просто отдохнуть», — говорит Кирилл о своих планах в Беларуси. — Мне кажется, что меня ждет встреча с нашими спецслужбами, не знаю, как это все обойдется, но буду надеяться на лучшее".
Белорусский посольство и консульство, по словам Силивончика, не оказывало ему помощи: «Консул приходил за день до этапа отправки в колонии, поинтересовался, как у меня дела, и где я собираюсь отбывать наказание. Конечно, они курировали вопрос, когда я уеду, где я нахожусь, когда уже был в изоляторе для иностранцев».
Кирилл Силивончик поблагодарил всех за поддержку. Он считает, что распространение информации о его деле в прессе помогло ему избежать пребывания в миграционной тюрьме, которое могло затянуться на несколько месяцев.
Также Силивончик говорит, что его сильно поддерживали во время отбывания срока наказания в колонии.
«В первое время было очень много писем в мой адрес. Из любой точки Европы — Норвегия, Германия, Литва, Лихтенштейн, Украина, Беларусь. Я всем очень благодарен, что поддерживали меня. Было очень приятно», — говорит Силивончик.
22-летний белорус
В сентябре 2016 года Силивончику было отказано в условно-досрочном освобождении. Кроме того, сообщалось, что он состоит на профилактическом учете как «изучающий, пропагандирующий, исповедующий экстремистскую идеологию».
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Гражданин Беларуси Кирилл Силивончик, отсидевший два года в Российской Федерации по обвинению в публичных призывах к терроризму за посты в социальных сетях,...
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