В Брестской области повышены тарифы на перевозки пассажиров городским общественным транспортом. Соответствующее решение Брестского облисполкома № 944 от 15 декабря 2016 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в ОАО «Брестоблавтотранс», тариф на городские перевозки пассажиров всеми видами транспорта в регулярном сообщении (за исключением перевозок автобусами на экспрессных маршрутах) повышается на 12,5% до 0,45 рублей за одну поездку. Стоимость проезда в автобусе на экспрессном маршруте составит 0,55 рублей за поездку. Кроме того, решением определено, что тарифы на городские перевозки маршрутными такси устанавливаются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основе плановых затрат, налогов и иных обязательных платежей, установленных законодательством, и прибыли, рассчитанной исходя из норматива рентабельности не более 15%.

Месячный проездной билет на автобус или троллейбус на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении для жителей Бреста составит 19,08 рублей, в Барановичах, Пинске и Кобрине — 18,58 рублей, в других городах области — 16,22 рублей. Проездной на два вид транспорта (автобус и троллейбус) в областном центре обойдется в 25,46 рублей.

Также Брестский облисполком своим решением № 943 от 15 декабря установил предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении. Так, на обычных маршрутах плата составит 0,06 рублей за один километр проезда, на скоростных маршрутах и дополнительных рейсах — 0,08 рублей, на экспрессных маршрутах — 0,09 рублей. Утверждены и новые размеры тарифов на перевозку багажа и (или) ручной клади. В частности, за каждое маломерное место багажа и (или) ручной клади на пригородном маршруте с пассажира будет взиматься плата в размере 0,005 рублей за один километр провоза, за каждое среднемерное место — 0,01 рублей за один километр провоза, за каждое крупномерное место — 0,02 рублей.

Решения облисполкома вступают в силу после их официального опубликования.