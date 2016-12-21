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В Гродно доставили Вифлеемский огонь, а рядом с Фарным костелом появился Рождественский вертеп

22.12.2016 09:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Акция путешествия по миру огня, зажженного от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме, достигла 21 декабря границ Беларуси, откуда скауты доставили его в главный католический храм областного центра — костел имени св. Франциска Ксаверия (Фарный костел), сообщает БЕЛТА.


Вифлеемский огонь в белорусские парафии доставили католические скауты. Каждый год представители этого движения зажигают лампаду в базилике Рождества Христова в Вифлееме. Затем частицы огня доставляют в разные страны Европы путем скаутской эстафеты. Свет Вифлеемского огня, который символизирует покой, надежду и согласие, благодаря единству молодежи разных стран преодолевает значительные расстояния и приходит к тем, кто его ждет.











Еще одним традиционным символом Рождества является вертеп. В канун рождественских праздников их обустраиваются в каждом костеле, обычно — у алтарей. На западе Беларуси их называют «шопками» (от польского «сеновал»).


В каждом костеле сложились свои традиции оформления этого символического места, собственный стиль. Самая старая шопка в Гродно находится в Францисканском костеле — она представляет театр-батлейку, фигурки двигаются с помощью электричества.


В центре Гродно вертеп появился впервые. Его обустроили около Фарного костела.
В деревянном «сарае» с сеном разместили красочную композицию из объемных скульптур — фигурок младенца Иисуса, Святого семейства, пастухов и волхвов.

 
Теги: Гродно
 
 
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Акция путешествия по миру огня, зажженного от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме, достигла 21 декабря границ Беларуси, откуда скауты...

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