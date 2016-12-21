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"Россия сегодня" открыла прием заявок на конкурс имени Стенина

22.12.2016 09:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. В день рождения специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина организаторы открыли прием работ на ежегодный  Международный фотоконкурс его имени.  Подать заявку можно на портале конкурса stenincontest.ru, к участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 34 лет.

"Россия сегодня" открыла прием заявок на конкурс имени Стенина
© Sputnik Владимир Песня
Героиня проекта-победителя конкурса Стенина Летиция о жизни без границ

Конкурс организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и является единственным международным конкурсом фотожурналистики в России, открывающим новые имена и поддерживающий молодых профессионалов.

В 2017 году бороться за призовые места соискателям предстоит в четырех номинациях — "Главные новости", "Спорт", "Моя  планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Прием заявок на участие в конкурсе открыт до 22 марта 2017 года. Призовой фонд конкурса составил 50, 35 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации;  500 тысяч рублей получит обладатель "Гран-при". Не менее важной станет и возможность для молодых фотожурналистов  показать свои работы на российских и международных площадках.

Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль:  "Международный конкурс имени Стенина дает молодым фоторепортерам со всего мира возможность заявить о себе, оценить свои силы и понять, что их волнует в профессии больше всего, к чему стоит стремиться по-настоящему. Конкурс, в состав жюри которого входят ведущие мировые фотографы и фотоэксперты, не только открывает новые имена, но и предоставляет аудитории по всему миру возможность увидеть их работы. Мы рады приветствовать новых конкурсантов и желаем им победы!"

"Россия сегодня" открыла прием заявок на конкурс имени Стенина
© Sputnik Валерий Мельников
Выставка победителей конкурса имени Стенина в Музее Москвы
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В 2016 году конкурс собрал 6000 работ из 71 страны мира, а работы победителей экспонировались на фестивальных и выставочных площадках в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме, Мариборе и Любляне. Гран-при конкурса 2016 получил итальянский фотограф Данило Гарсиа Ди Мео за серию фото о парализованной девушке Летиции. Фотоистория покорила жюри, и  в результате, героиня фотосерии совершила первое в своей жизни международное путешествие в Россию, где смогла рассказать свою историю лично и вдохновить многих, чья жизнь похожа на ее.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина,  организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

"Россия сегодня" открыла прием заявок на конкурс имени Стенина
Антон Уницын, Россия
Белое безмолвие, суворовцы и сборщики водорослей - фотоконкурс Стенина
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Международный конкурс фотожурналистики им. Андрея Стенина в 2016 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Генеральными информационными партнерами конкурса выступали: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса были: информационное агентство Askanews, информационное агентство EFE,  агентство ANTARA FOTO, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua.  В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддержали: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз студенческих и молодёжных СМИ, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".

 
Теги: Минск
 
 
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