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"Россия сегодня" открыла прием заявок на конкурс имени Стенина
22.12.2016 09:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. В день рождения специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина организаторы открыли прием работ на ежегодный Международный фотоконкурс его имени. Подать заявку можно на портале конкурса
© Sputnik Владимир Песня
Конкурс организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и является единственным международным конкурсом фотожурналистики в России, открывающим новые имена и поддерживающий молодых профессионалов.
В 2017 году бороться за призовые места соискателям предстоит в четырех номинациях — "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Прием заявок на участие в конкурсе открыт до 22 марта 2017 года. Призовой фонд конкурса составил 50, 35 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации; 500 тысяч рублей получит обладатель "Гран-при". Не менее важной станет и возможность для молодых фотожурналистов показать свои работы на российских и международных площадках.
Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль: "Международный конкурс имени Стенина дает молодым фоторепортерам со всего мира возможность заявить о себе, оценить свои силы и понять, что их волнует в профессии больше всего, к чему стоит стремиться по-настоящему. Конкурс, в состав жюри которого входят ведущие мировые фотографы и фотоэксперты, не только открывает новые имена, но и предоставляет аудитории по всему миру возможность увидеть их работы. Мы рады приветствовать новых конкурсантов и желаем им победы!"
© Sputnik Валерий Мельников
В 2016 году
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Антон Уницын, Россия
Международный конкурс фотожурналистики им. Андрея Стенина в 2016 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Генеральными информационными партнерами конкурса выступали: общероссийский государственный телеканал
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Конкурс, в состав жюри которого входят ведущие мировые фотографы и фотоэксперты, не только открывает новые имена, но и предоставляет аудитории по всему миру...
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